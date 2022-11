Le Realme 10 est là avec un écran de 6,4 pouces, une nouvelle puce, et plus encore.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Realme 10 est enfin officiel et apporte avec lui un écran de 6,4 pouces, une nouvelle puce MediaTek Helio G99, et des améliorations de performance promises.

Alors que nous attendons toujours que Realme annonce ses modèles haut de gamme, y compris le Pro+, le modèle de base est déjà là. Les Realme 10 5G et Pro+ devraient être annoncés la semaine prochaine, mais pour l'instant, tout tourne autour du Realme 10.

L'écran de 6,4 pouces du nouveau combiné prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 1080 x 2400, ce qui le rend identique à celui utilisé dans le précédent Realme 9, bien qu'il soit possible qu'il y ait quelques tweaks sous le capot. Il promet une luminosité de pointe de 1 000 nits, également.

À l'intérieur, Realme utilise le MediaTek Helio G99 qui promet des performances 25 % supérieures et une consommation d'énergie 20 % inférieure à celle du Snapdragon 680 sortant, ce qui semble être une bonne nouvelle. Le téléphone sera également livré avec 4GB, 6GB ou 8GB de RAM selon le modèle que vous choisissez, tandis que les options de stockage vont de 64GB à 256GB. Realme estime également que le nouveau téléphone lancera les applications beaucoup plus rapidement grâce à l'utilisation du stockage UFS 2.2 - une autre bonne nouvelle.

Pour ce qui est des caméras, Realme a opté pour une caméra primaire de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il y a une caméra de 16 mégapixels à l'avant pour gérer les selfies si c'est votre truc.

De retour à l'intérieur, le Realme 10 est livré avec une batterie de 5 000mAh avec un support de charge rapide de 33W avec la société disant qu'une charge de 28 minutes devrait voir 50% de la capacité de la batterie remplie.

Quant à la disponibilité, aucune date de sortie réelle n'a été donnée, mais nous savons que les couleurs noire et blanche seront offertes. Les prix commencent à 230 $ pour le modèle avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM et atteignent 300 $ pour l'option 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Écrit par Oliver Haslam.