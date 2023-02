Realme a confirmé qu'il tiendra un événement d'annonce spécial pour le marché chinois le 17 novembre 2022, avec au moins deux nouveaux téléphones attendus.

Alors que Realme a déjà un événement prévu pour le 9 novembre, ce n'est guère plus qu'un avant-goût de ce qui sera l'événement principal huit jours plus tard. Le 9 devrait voir le début du Realme 10 4G, mais avancez d'une semaine et nous nous attendons à ce que la société lance le Realme 10 5G aux côtés du modèle premium Pro+.

Realme est déjà en train de teaser une telle chose, en disant qu'il a un téléphone à écran incurvé sur le chemin via un post d'annonce Weibo. L'annonce est en chinois, mais même en utilisant une traduction automatique notoirement mauvaise, nous pouvons glaner que Realme a l'intention de "déployer un bon écran incurvé" pour nous.

Quant à ce que nous attendons au-delà de cet écran incurvé, la rumeur veut que Realme donne au 10 Pro+ un appareil photo de 108 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS). L'écran incurvé devrait mesurer 6,7 pouces et offrir une résolution de 1080p.

Le moins excitant Realme 10 5G est susceptible d'obtenir une configuration similaire, bien qu'il n'y aura pas d'OIS et la résolution de l'écran devrait être inférieure, aussi.

Nous sommes susceptibles d'avoir droit à d'autres teasers à mesure que nous nous rapprochons du grand dévoilement, mais pour l'instant, nous savons simplement que Realme n'a pas une mais deux annonces à venir au cours des deux prochaines semaines. Les sorties de cette année ne finiront-elles jamais ?