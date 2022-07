Le Realme GT 2 Master Explorer Edition est lancé en Chine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Realme GT 2 Master Explorer Edition a été lancé en Chine, succédant au modèle de l'année dernière qui a vu la marque adopter un design inspiré des valises.

Le thème semble se poursuivre avec le nouveau modèle, qui dispose d'un étui pare-chocs intégré rivé au téléphone.

Dans sa couleur marron et or, le design ressemble à un bagage Louis Vuitton vintage à coque rigide.

Ailleurs, le look premium se poursuit avec un design en métal et en verre, tandis que des reflets dorés entourent les lentilles de la triple caméra.

Le GT 2 Master Explorer Edition est équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et d'une mémoire vive LPDDR5X de 12 Go, et c'est la première fois que cette mémoire vive est utilisée dans un smartphone.

Il offre également jusqu'à 256 Go de stockage UFS 3.1 et une batterie de 5 000 mAh.

Comme c'est la tendance avec les smartphones Realme ces derniers temps, il prend en charge une charge rapide, jusqu'à 100W avec le chargeur GaN inclus. Cela devrait permettre une charge complète en seulement 25 minutes.

En ce qui concerne les caméras, vous obtenez une primaire Sony IMX766 de 50MP, un ultra-large de 50MP et un objectif microscope 40x.

L'appareil peut être précommandé dès maintenant en Chine et sera disponible à la vente la semaine prochaine.

Il est vendu au prix de 3499 CNY (environ 520 $) pour le modèle 8GB+128GB ou 3799 CNY (environ 565 $) pour la variante 12GB+256GB. Aucun lancement international n'a encore été annoncé.

