Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone 'Master Explorer Edition' de Realme est en route, en fait, la société elle-même n'a pas exactement été timide pour en parler. Le design du téléphone a été clairement révélé par ses canaux de médias sociaux officiels en Chine.

Un simple coup d'œil à la galerie de l'entreprise sur Weibo révèle que le téléphone est photographié dans des clichés stéréotypés d'"explorateur".

L'édition Master Explorer de cette année est assez différente de la première génération(qui ressemblait à une valise Muji). L'édition de cette année a toujours l'apparence d'une valise, mais avec une approche beaucoup plus vintage.

La société a révélé que ce téléphone particulier combine quatre matériaux différents, dont du cuir de couleur crème ou beige et un métal en laiton foncé autour des bords et dans les coins.

Il s'agit d'un design assez plat et à angle droit, comme beaucoup de smartphones en 2022, et présente un système de triple caméra proéminent dans le coin supérieur gauche. De l'avant, il y a un écran plat avec des bords très minces et une petite caméra perforée au centre.

Bien qu'il n'ait pas encore été annoncé officiellement, le téléphone est déjà disponible dans le cadre d'une période de " vente à l'aveugle " en Chine, où les acheteurs peuvent verser un acompte de 100 yuans et le faire compter comme 200 yuans, ce qui réduit effectivement de 100 yuans le prix du téléphone.

Realme n'a pas encore annoncé les spécifications auxquelles on peut s'attendre avec ce téléphone, mais un listing de vente au détail de JD.com révèle qu'il aura un écran OLED de 120 Hz, tandis que les précédentes rumeurs suggéraient qu'il sera équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et d'une batterie de 4880mAh avec une charge rapide de 100W ou 150W. Nous nous attendons également à un

Ce listing révèle également que nous devrions voir trois variantes de mémoire/stockage : 8GB/128GB, 8GB/256GB et 12GB/256GB. Il devrait également être équipé de deux caméras de 50 mégapixels (principale et ultra-large), plus une caméra selfie de 16 mégapixels.

Realme va lancer officiellement le GT 2 Master Explorer Edition lors d'un événement le 12 juillet. Il semble probable que ce sera un lancement uniquement en Chine - au moins pour commencer - mais si le téléphone devient mondial, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Écrit par Cam Bunton.