(Pocket-lint) - Le rythme effréné de lancement de téléphones de Realme en 2022 n'est pas près de ralentir, la société semblant prête à lancer un autre téléphone de sa série GT 2.

Un listing de certification TENAA révèle le design et certaines spécifications d'un téléphone Realme non commercialisé, qui devrait être le GT 2 Master Explorer Edition.

En substance, il s'agirait d'un téléphone légèrement plus "Pro" que le GT 2 Pro. Mais puisque le nom " Pro " est déjà utilisé, la prochaine étape est le Master Explorer, tout comme le Realme GT Master Explorer Edition de 2021.

Les images divulguées montrent un téléphone avec un design assez plat et carré, ce qui suggère que cette version adopte une approche très différente de la sensation en main par rapport au GT 2 Pro ordinaire.

En dehors de cela, il n'y a pas grand chose de clair, puisque ces images TENAA sont principalement des sillhouettes assombries. Cependant, nous pouvons distinguer le boîtier de la triple caméra à l'arrière, qui semble être une disposition symétrique intentionnelle.

En ce qui concerne les spécifications, on s'attend à ce qu'il dispose du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 mis à niveau de Qualcomm, offrant un coup de pouce par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 dans le GT 2 Pro.

Sinon, les spécifications sont assez similaires. Il serait doté d'un écran AMOLED 10 bits de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais avec une résolution full HD+ plutôt que Quad HD.

L'appareil photo est censé comporter un capteur primaire de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 50 mégapixels et un capteur supplémentaire de 2 mégapixels. Il y a également une caméra selfie de 16 mégapixels à l'avant.

Quant à la batterie de 4880mAh, on dit qu'elle est dotée de la conception à cellules séparées de 2440mAh privilégiée par Realme, Oppo et OnePlus, afin d'utiliser la technologie de charge rapide de la société. On s'attend à ce qu'il soit équipé d'un système de charge rapide de 100W ou 150W.

Parmi les autres spécifications figurent une mémoire vive de 6, 8 ou 12 Go et un espace de stockage de 128, 256 ou 512 Go. Nous soupçonnons - compte tenu de l'histoire de la société - que les variantes seront différentes selon les régions.

Le téléphone devrait être lancé en juillet en Chine, et sera disponible en blanc, marron et vert selon les rumeurs. La mesure dans laquelle ces informations s'avèrent exactes reste à voir, cependant, avec les spécifications répertoriées sur un site Web de certficiation, nous pouvons être relativement sûrs d'au moins certaines d'entre elles.

Écrit par Cam Bunton.