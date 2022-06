Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les derniers téléphones de la série GT Neo 3 de Realme ont été officiellement lancés en Europe, et ils sont tous axés sur la vitesse.

Le GT Neo 3 est le modèle phare, tandis que le 3T est une option plus abordable, un nom familier pour les fans de OnePlus.

Les Neo 3 et 3T ont tous deux un design inspiré de la course automobile : Le 3 présente des bandes de course audacieuses dans une couleur qui rappelle les voitures Shelby GT emblématiques, tandis que le 3T est doté d'un motif de drapeau à damier à l'arrière.

Pour soutenir le style, le GT Neo 3 dispose d'un système de charge rapide de 150 W, qui devrait vous permettre de recharger jusqu'à 50 % en seulement 5 minutes.

Le Neo 3T n'est pas aussi rapide, mais avec une charge de 80W, il n'est pas en reste. Le 3T peut atteindre 50 % de la batterie en 12 minutes.

Vous êtes inquiet de la dégradation de la batterie ? Realme a intégré 38 couches de protection de sécurité et promet une conservation de la capacité d'au moins 80 pour cent après 1600 cycles de charge sur le GT Neo 3.

Le Neo 3 est le premier smartphone à être alimenté par la plateforme MediaTek Dimenisty 8100 en Europe et il promet des performances phares à haut rendement.

Il est doté d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces fonctionnant à 120 Hz et certifié HDR 10+.

En ce qui concerne les caméras, il y a une triple matrice de caméras à l'arrière avec le capteur primaire Sony IMX 766 50MP qui fait le gros du travail.

Il est soutenu par un ultra-large de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Il y a également un nouveau mode de photographie de rue, mais Realme n'a pas dit exactement ce que cela fait.

Pendant ce temps, le GT Neo 3T est alimenté par le processeur Snapdragon 870 de dernière génération, qui nous a impressionnés sur des appareils comme le GT Neo 2.

Il dispose d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,62 pouces, qui fonctionne également à une fréquence de 120 Hz.

Il y a un triple réseau de caméras à nouveau, mais celui-ci dispose d'un tireur principal de 64MP aux côtés d'un ultra-large de 119 degrés et d'un objectif macro de 4 cm.

Realme a également annoncé que le GT Neo 3T sera disponible dans une édition spéciale de la couleur Dragon Ball Z, sur certains marchés européens. Parfait pour ceux qui veulent que leur téléphone s'habille comme Goku.

Le GT Neo 3 avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une charge de 150 W coûtera 599,99 £ au Royaume-Uni. Le Neo 3T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendu 369 £.

Écrit par Luke Baker.