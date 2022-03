Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une prochaine variante mondiale du Realme 9 sera le premier smartphone à utiliser le capteur de caméra Isocell HM6 de 108 mégapixels de Samsung.

Le nouveau Realme 9 est considéré comme un modèle 4G et sortira bientôt. Il est différent du Realme 9 5G existant, qui est déjà disponible sur certains marchés et arbore à la place un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Realme appelle son appareil photo amélioré ProLight et affirme que la technologie NonaPixel Plus du capteur permet une plus grande luminosité - certainement en comparaison avec l'appareil photo de 108 mégapixels du Realme 8 Pro, qui utilisait le capteur Isocell HM2 de Samsung . Le capteur mis à jour, dit-il, augmente l'apport de lumière de 123 %.

Cela permet soi-disant une meilleure photographie en basse lumière et une meilleure reproduction des couleurs.

Le nouveau Realme 9 utilisera également la technologie ultra-zoom du capteur HM6 combinée à un algorithme logiciel pour une photographie au zoom plus précise.

Nous n'avons pas encore entendu quand la variante mondiale Realme 9 sera lancée et d'autres spécifications confirmées, mais nous vous mettrons à jour lorsque cela sera possible.

En attendant, vous pouvez consulter les détails officiels sur les combinés Realme 9 Pro et Pro + qui ont été lancés en Europe en février. Les deux sont disponibles dès maintenant, à partir d'environ 300 £.

Écrit par Rik Henderson.