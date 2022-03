Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - C'est au Mobile World Congress 2022 fin février que Realme a annoncé pour la première fois qu'il dévoilerait le GT Neo 3 - avec la technologie de charge la plus rapide au monde - et il n'a fallu que quelques semaines depuis cet événement pour que l'appareil être officiellement révélé en Chine.

Non seulement c'est le premier appareil à être mis sur le marché avec une charge ultra-rapide de 150 W - ou ce que Realme appelle l'architecture de charge UltraDart (UDCA), qui peut recharger la cellule de 5 000 mAh de 50 % en seulement 5 minutes - il peut également étiqueter une autre "première" à sa ceinture en tant que combiné pour lancer le Dimensity 8100 de MediaTek apparaissant dans les appareils .

« L'esprit de course » de la GT est certainement sans aucun doute compte tenu de ses spécifications, alors, mais c'est le prix demandé - à partir de 1 999 ¥ en Chine (à peine 240 £/285 €/315 $) - est bien, bien moins que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Bien sûr, ce n'est que pour la sortie de l'appareil en Chine, car les ajustements internationaux pour les taxes et l'expédition en feront probablement une bonne partie du changement sur d'autres marchés - si et quand il arrivera.

La spécification ailleurs est également solide, le GT Neo 3 doté d'un écran de résolution 2K de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, y compris un taux d'échantillonnage tactile de 1 000 Hz pour une réactivité ultra, qui est également capable de gérer la plage dynamique élevée HDR10+.

En plus de son design de bande de course très attrayant - comme illustré ici avec une finition violette, il y a aussi du bleu et du blanc - l'arrière abrite également une triple caméra, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra- appareil photo large, plus un objectif macro.

Cela semble impressionnant, sans aucun doute, avec cette UDCA de 150 W chargeant une véritable fonctionnalité accrocheuse. En espérant que Realme apportera bientôt le combiné dans d'autres régions - et, espérons-le, avec un prix tout aussi attractif.

Écrit par Mike Lowe.