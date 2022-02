Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Voici le premier téléphone à arriver en Europe et au Royaume-Uni avec la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm à bord : le Realme GT 2 Pro.

Non, vraiment, Realme a battu la concurrence jusqu'à la ligne d'arrivée. Samsung a lancé sa série S22 sur Exynos en Europe. Vous ne pouvez pas encore acheter le Find X5 Pro d'Oppo .

Et tandis que de nombreux téléphones 8 Gen 1 arrivent - le Xiaomi 12 devrait arriver sur ces côtes en mars - nous doutons que beaucoup (ou aucun) auront un prix aussi compétitif que le GT 2 Pro de Realme.

À partir de seulement 599 £ au Royaume-Uni (749 € en Europe), le combiné Pro contient vraiment une masse de spécifications de pointe à bord pour un prix demandé pas si énorme. Il y a un panneau OLED de 6,67 pouces avec une haute résolution (3216 x 1440) et une luminosité (1400 nits max). Il y a jusqu'à 12 Go de RAM (avec une extension de 3 Go à 7 Go via ROM). Il y a beaucoup de choses à crier en effet.

La finition est également très différente de votre moyenne. Le GT 2 Pro est disponible en quatre options - papier blanc, papier vert, noir acier, bleu titane - avec une finition texturée et adhérente à l'arrière. L'unité de caméra est surélevée dans un boîtier transparent, se démarquant comme un choix de conception esthétique audacieux.

Ces caméras comprennent une caméra principale de 50 mégapixels, un grand angle de 50 MP et une caméra "microscope" à résolution beaucoup plus faible (3MP) - qui grossit de 40 fois. Les deux objectifs principaux sonnent bien, le troisième est vraiment un gadget.

Alors, quand pouvez-vous mettre vos gants sur un Realme GT 2 Pro ? Pas longtemps à attendre maintenant : le combiné sera disponible à partir du 8 mars. C'est encore plus tôt que son petit frère, le GT 2 standard, qui arrivera (sans 8 Gen 1 et une grande partie des fonctionnalités les plus avancées) à partir du 15 mars au prix encore plus bas de 399 £ (549 € en Europe).

Écrit par Mike Lowe.