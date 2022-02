Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir taquiné divers détails depuis début février, la série Realme 9 Pro est désormais officielle. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre, quand pouvez-vous acheter un combiné et combien cela coûtera-t-il ?

Tout d'abord, il existe deux variantes : le Realme 9 Pro et le Realme 9 Pro+. Il ne s'agit pas seulement d'un cas où l'un est légèrement différent de l'autre non plus, car les deux sont de tailles différentes (le Plus est en fait plus petit), utilisent des processeurs différents et ont également des configurations de caméra différentes.

D'abord le Realme 9 Pro. Ce combiné de 6,6 pouces (120 Hz), disponible dans une option Sunrise Blue à changement de couleur , sera disponible à partir du 23 février, au prix de 299 £ au Royaume-Uni. Il dispose de la plate-forme Snapdragon 695 de Qualcomm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ensuite, le Realme 9 Pro+. Ce combiné de 6,43 pouces (90 Hz) est en effet le plus petit des deux variantes, également disponible en Sunrise Blue à changement de couleur à partir du 4 mars, au prix de 349 £ au Royaume-Uni. Il dispose à la place de la plate-forme Dimensity 920 de MediaTek et de 8 Go de RAM, mais double le stockage du 9 Pro, à 256 Go.

Alors, qu'y a-t-il de si "plus" dans le modèle le plus cher, malgré ses spécifications d'écran apparemment moindres ? Il s'agit en grande partie des caméras. Le 9 Pro+ est livré avec un capteur de 50 mégapixels - le Sony IMX766 , comme vous le trouverez dans le OnePlus Nord 2 - couplé à une stabilisation optique d'image (OIS) comme appareil photo principal. Cela comprend également ce que Realme appelle la technologie d'imagerie ProLight - en fait la possibilité d'utiliser la stabilisation pour aider les scènes à faible luminosité.

Le 9 Pro standard, en revanche, possède un appareil photo principal de 64 MP à plus haute résolution, mais il n'est pas aussi haut de gamme et il n'y a pas non plus d'OIS. C'est ce qui distingue vraiment les deux combinés. Sinon, les deux autres objectifs - un capteur grand angle 8MP et un capteur de profondeur 2MP - comprennent la triple configuration arrière des deux modèles.

Nous avons un Realme 9 Pro + à examiner et nous le mettrons à l'épreuve avant sa date de sortie en mars pour voir s'il en vaut la peine. Mais, compte tenu de ces prix, il y a un attrait évident dans ce que Realme propose ici - même si l'idée d'un modèle « plus » qui n'est pas une avancée à tous égards peut sembler légèrement confuse.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Rik Henderson.