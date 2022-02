Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme continue de diffuser des informations sur sa prochaine série 9 Pro - ciblant le marché phare abordable - mais la société a maintenant confirmé une date de révélation complète fixée au 16 février.

La révélation de la date confirme également que la série comprendra à la fois les modèles 9 Pro et 9 Pro +. C'est ce dernier qui a le prochain bijou d'informations le plus important : le modèle « Plus » comportera un capteur d'appareil photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image.

Ce n'est pas n'importe quel vieux capteur non plus - c'est un Sony IMX766 pour ceux qui veulent connaître les détails - c'est donc une taille plus grande que la moyenne (c'est 1/1,56 pouces), ce qui signifie qu'il devrait encore mieux gérer le traitement d'image.

C'est le même capteur que nous avons vu dans le OnePlus Nord 2 et le prochain Xiaomi 12 , pour donner des exemples d'appareils photo bien considérés dans les téléphones.

Nous soupçonnons que Realme dévoilera plus d'informations sur le lancement de la série à l'approche du 16 février - un "laboratoire de caméras" est confirmé le 7 février pour une plongée plus profonde - car il a déjà été révélé que les 9 Pro+ utiliseront MediaTek Dimensity 920 .

Il y a aussi le style Light Shift Design de la série. Ce n'est pas seulement un nom marketing, c'est descriptif : la série 9 Pro changera de couleur du bleu au rouge en cinq secondes lorsqu'elle est exposée au soleil (ou à la lumière UV). C'est une fonctionnalité similaire que nous avons déjà vue dans la série Vivo V23 - consultez nos photos ici - et sonne comme une fonctionnalité accrocheuse.

Plus d'informations au fur et à mesure que nous les aurons avant la révélation complète du 16 février.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Rik Henderson.