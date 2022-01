Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme a annoncé que deux nouveaux téléphones phares de sa série "Number" seront lancés dans les "prochains jours".

Ils s'appelleront Realme 9 Pro et 9 Pro+, ce dernier étant le premier pour la société à obtenir le surnom "+".

Realme a également annoncé que le modèle Pro+ sera également le premier combiné à arborer le processeur Mediatek Dimensity 920 5G en Europe.

Les deux combinés seront compatibles 5G, mais on ne sait pas grand-chose d'autre à leur sujet pour le moment - officiellement, c'est-à-dire.

Nous avons en fait vu quelques spécifications divulguées ces derniers temps qui éclairent un peu plus. Le Realme 9 Pro, par exemple, serait livré avec un écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le téléphone serait également doté d'un scanner d'empreintes digitales intégré, d'une batterie de 5 000 mAh et de 6 Go ou 8 Go de RAM.

L'unité de caméra arrière sera composée d'une caméra principale de 64 mégapixels, d'une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d'un capteur de 2 mégapixels pour la macro, la profondeur ou les détails en noir et blanc.

Nous ne savons pas si l'une de ces spécifications s'applique également au Realme 9 Pro+. Cependant, grâce aux informations officielles qui nous ont été envoyées, nous n'aurons pas longtemps à attendre pour le savoir.

Écrit par Rik Henderson.