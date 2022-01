Fuite des spécifications et de la conception de Realme 9 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine gamme de smartphones numérotés de Realme a déjà commencé quelque chose d'un lancement de filet, le Realme 9i ayant déjà été annoncé cette semaine. Cependant, ce ne sera pas le seul téléphone de la série Realme 9.

Une fuite de rendu détaillée nous a donné un aperçu de ce à quoi ressemblera le Realme 9 Pro, ainsi que de révéler les spécifications du combiné qui - d'après les sons - ne sera pas du tout "Pro".

Sur le plan de la conception, il semble que Realme s'en tienne à une conception déjà utilisée sur un certain nombre de téléphones différents, à savoir certains des récents téléphones de la série Realme GT.

Il a le boîtier de caméra rectangulaire familier à l'arrière avec deux grandes caméras disposées verticalement et une caméra plus petite d'un côté, à mi-hauteur du côté droit.

Selon les spécifications divulguées, cette configuration de caméra comprendra une caméra principale de 64 mégapixels, ainsi qu'une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une troisième caméra de 2 mégapixels à faible résultat (probablement pour la macro, la profondeur ou les détails en noir et blanc).

Quant aux autres spécifications, il serait doté d'un écran AMOLED de 6,59 pouces avec des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran selon la fuite publiée pour la première fois par SmartPrix en collaboration avec @OnLeaks.

À l'intérieur, il est affirmé que le téléphone sera alimenté par le processeur Snapdragon 695 5G, plutôt que par l'un des chipsets de la série Snapdragon la plus récente. Cela devrait être rejoint par 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une grande batterie de 5000 mAh.

Les plans de lancement de Realme ne sont pas encore officiellement connus, mais avec le MWC à venir, il pourrait être réaliste de s'attendre à ce que le téléphone fasse ses débuts au salon.

Écrit par Cam Bunton.