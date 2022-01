Lancement de Realme GT 2 Pro, bientôt disponible en Europe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour 2022, la mission de Realme est de fabriquer plus de téléphones haut de gamme qu'au cours des années précédentes , et tout commence avec le Realme GT 2 Pro.

Il appelle cela sa "gamme phare la plus premium à ce jour", et il y a plus qu'assez sur ce téléphone pour le faire ressortir, à commencer par le design.

Comme cela a été révélé à l'approche du lancement, Realme poursuit son partenariat de conception avec Naoto Fukusawa et a créé le premier « conception en polymère biosourcé ».

Realme dit qu'il est conçu "sur le concept durable de l'art du papier", ce qui signifie que l'arrière de l'appareil est fabriqué à partir d'un bio-polymère et garantit que ce pourrait être son téléphone le plus durable à ce jour; réduisant l'empreinte carbone du téléphone de 35 %, par rapport aux conceptions habituelles en verre/métal.

Top tendances technologiques de 2022 - Pocket-lint Podcast 135 Par Rik Henderson · 4 Janvier 2022

La finition "Paper" est disponible en blanc et vert, et est rejointe par les finitions classiques "Steel Black" et "Titanium Blue", qui ne semblent pas avoir la même finition de type papier bio-polymère.

Toutes ses spécifications indiquent le désir de Realme de créer également un téléphone phare approprié. À commencer par l'écran, qui a une résolution QHD+ et une densité de pixels de 525 pixels par pouce.

Il s'agit d'un écran 10 bits doté de la technologie LTPO, ce qui signifie qu'il peut afficher plus d'un milliard de couleurs et propose des taux de rafraîchissement adaptatifs de 1 à 120 Hz. Cela devrait en faire l'un des meilleurs écrans du marché, à la hauteur des grands noms.

Avec un rapport de contraste de 5 millions pour un et une certification HDR10+, il peut également suivre tous les contenus vidéo HDR les plus modernes.

À l'intérieur, il n'est pas surprenant de voir que Realme a opté pour la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 , qui côtoie 8 Go ou 12 Go de RAM, plus 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

Même son système de caméra possède des spécifications de pointe, avec un système de triple caméra dirigé par le primaire de 50 mégapixels, un ultra-large de 150 degrés et une micro-caméra 40x. C'est un système de caméra similaire à ce que nous avons vu dans l' Oppo Find X3 Pro en 2021.

Avec une batterie de 5 000 mAh, elle devrait facilement durer une journée complète et dispose d'une technologie de charge SuperDart de 65 W pour vous permettre de la remplir à nouveau très rapidement.

Realme dit que son produit phare de nouvelle génération arrivera bientôt en Europe, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de prix de lancement pour cela. Cependant, nous nous attendons à ce qu'il soit moins cher que les téléphones Oppo et OnePlus.