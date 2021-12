Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme est lune des marques de smartphones à la croissance la plus rapide, elle vient dannoncer un événement de lancement pour sa très attendue série GT 2 , qui aura lieu le 20 décembre 2021.

La marque promet que la nouvelle gamme comprend trois premières technologies mondiales, dans les domaines des matériaux respectueux de lenvironnement, des avancées photographiques et de la communication.

Voici tous les détails et ce que nous attendons de voir.

Lévénement a lieu le 20 décembre 2021 à 9:00 UTC / 9:00 GMT / 4:00 EST / 1:00 PST

Realme na pas encore annoncé où regarder lévénement à venir, mais auparavant, la marque a diffusé les événements de lancement sur sa chaîne YouTube , nous nous attendons donc à ce quil en soit de même cette fois.

Nous mettrons à jour cette section lorsquun lien sera disponible.

Nous nous attendons à voir le Realme GT 2 Pro lors de lévénement. Le téléphone a connu de nombreuses fuites ces derniers temps, dont la plus récente concerne les listes de certification chinoises 3C et pourrait nous donner un aperçu des spécifications du téléphone.

Selon un article sur 91mobiles , le GT 2 Pro disposera dune connectivité 5G et dune charge rapide de 65W. Lappareil sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen1 Soc.

Dautres fuites suggèrent que le téléphone est susceptible de comporter un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et pourrait être livré avec des options de stockage allant jusquà 1 To avec 12 Go de RAM. Nous attendons également une caméra selfie frontale de 32 MP, avec un triple réseau de caméras à larrière. Il abritera un appareil photo grand angle 50MP, ultra-large 50MP et un téléobjectif 8MP.

Ce ne sont que des rumeurs pour le moment mais tout sera révélé le 20 décembre. Il semblerait que Realme se concentre beaucoup sur la durabilité pour ce lancement et son marketing met en évidence un nouveau matériau respectueux de lenvironnement. Realme affirme que le nouveau matériau peut réduire ses émissions de carbone de 63 % par kilo tout en restant aussi solide et durable que les conceptions traditionnelles.