Le Realme GT 2 Pro vous rappelle quelque chose ?

(Pocket-lint) - Le Realme GT 2 Pro a été confirmé par son fabricant, de nom en tout cas, et il est largement attendu quil soit officiellement lancé au début de lannée prochaine. Mais nous nen savons pas encore grand-chose - officiellement, du moins.

Le leaker en ligne OnLeaks a cependant fourni quelques indices, révélant quelques spécifications clés, des prix et un rendu de ce à quoi pourrait ressembler le téléphone.

En termes de spécifications, il affirme quil aura un écran WQHD + OLED de 6,8 pouces, avec 120 Gz et alimenté par le traitement Snapdragon 8 Gen 1 qui na pas encore été annoncé.

Il y aura une unité de caméra à triple objectif à larrière, qui semble saillir et abrite un appareil photo standard de 50 mégapixels, plus un ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

OnLeaks dit également quil coûtera environ 799 $ (600 £).

La plus grande partie de sa fuite est cependant le rendu - notamment parce quil nous rappelle vraiment quelque chose. Certains ont suggéré quil était similaire au Google Nexus 6P, qui avait également une barre de caméra sétendant à larrière.

Cependant, pour nous, cest autre chose qui nous vient à lesprit - quelque chose dun peu plus ringard et futurama-istique.

Oui, cest vrai, le Realme GT Bender est en route début 2022.

Nous vous en apporterons plus quand nous laurons.