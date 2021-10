Realme 8i est un téléphone bon marché avec un écran de rafraîchissement rapide de 120 Hz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Annoncé pour la première fois en Inde en septembre, le Realme 8i est un téléphone bon marché avec un écran à taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Et maintenant, il arrive aussi sur les marchés européens - en respectant cette offre budgétaire avec un prix de 199 €.

Realme aimerait que vous pensiez que cest le téléphone 120 Hz le plus abordable, mais cela exagère la vérité. Des modèles comme le Poco X3 NFC sont déjà disponibles à lachat - et cet appareil particulier existe depuis une année entière - offrant une spécification globale similaire, y compris un panneau 120 Hz, à peu près au même prix.

Pourtant, le 8i fait valoir son point de vue: ce téléphone économique consiste à faire pendre certaines fonctionnalités à fort impact que vous ne trouverez généralement pas à ce prix. Vous aurez du mal à trouver un écran à taux de rafraîchissement rapide pour moins de 200 €, ouvrant la possibilité dune plus grande fluidité visuelle.

Comme le montre la figure, le panneau LCD de 6,6 pouces du 8i est potentiellement deux fois plus fluide quun panneau standard à 60 Hz, ou 50 % meilleur quun panneau à 90 Hz.

Si, cest-à-dire que le processeur peut continuer à fournir ces fréquences dimages. Le MediaTek Helios G96 à lintérieur nest pas exactement à lextrémité supérieure de la puissance. Il ny a pas non plus de connectivité 5G ou quelque chose comme ça, tandis que le Wi-Fi est de type "ac" plutôt que de type "ax" plus rapide. Tout est très approprié pour son prix, vraiment.

Ailleurs, la spécification propose un appareil photo principal de 50 mégapixels dans le cadre dune soi-disant configuration triple (bien que les ajouts de capteur de profondeur et de macro ne vous impressionneront pas), il y a un capteur dempreintes digitales latéral pour une connexion rapide, et un batterie haute capacité de 5 000 mAh pour que tout continue de fonctionner.

Si cest le budget que vous recherchez, le Realme 8i met certainement une grosse coche dans la case de labordabilité.

Les meilleures offres SIM uniquement : données 5G illimitées pour 16 £/m sur Three Par Rob Kerr · 14 Octobre 2021

squirrel_widget_6152702