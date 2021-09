Lancement de Realme 9 teasé, annonce bientôt?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme nous donnera bientôt nos premières nouvelles sur le prochain rafraîchissement de ses téléphones de la série "numéro", et le fera dès cette semaine selon lun des dirigeants de la société.

Dans un article sur Twitter, Francis Wong - Realme CMO en Inde et en Europe - a suggéré que le constructeur aurait des nouvelles de sa série Realme 9 lors de lévénement de lancement des 8s et 8i le 9 septembre.

Bien sûr, avec ces deux téléphones susceptibles dêtre des modèles moins excitants de la série 8, cela aide à susciter lintérêt pour un événement de lancement qui naurait autrement pas un grand attrait.

Comme vous le savez tous, #realme lance chaque année deux générations de Number & Pro (une pour H1, une autre pour H2). Ppl demandent maintenant à la série abt realme 9, nous avons une grande annonce à faire sur le prochain événement de lancement 8s & 8i le 9 septembre. Alors réservez votre calendrier et regardez-le en direct. pic.twitter.com/m8V8lgRntW – Francis Wong (@FrancisRealme) 2 septembre 2021

Dans le tweet, lexécutif de Realme confirme le calendrier de sortie actuel de la principale série numérotée de téléphones Realme. Dans létat actuel des choses, la marque sœur dOppo sort un Realme [X] et [X] Pro deux fois par an.

Historiquement, ces téléphones numérotés sont généralement des téléphones de milieu de gamme en termes de prix et de puissance. Assis aux côtés de la série OnePlus Nord dans cette fourchette de prix de 250 £ à 350 £.

Nous nous attendons à ce que la série 9 continue dans cette tendance - surtout maintenant que la série GT est là avec sa facturation phare. Il ny a pas beaucoup dinformations sur le Realme 9, mais nous serions surpris sil sagissait dune mise à jour majeure du Realme 8 existant.

Il est plus probable que nous voyions un peu damélioration des spécifications et pas grand-chose dautre, mais cest purement une supposition éclairée. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que dautres informations apparaîtront.