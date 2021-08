Lancement de Realme GT Master Edition : élégant et unique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme a dévoilé deux nouvelles versions de son téléphone GT, appelées GT Master Edition et GT Explorer Master Edition. Malgré un nom similaire, cependant, ils sont assez différents du Realme GT lancé plus tôt dans lannée.

À bien des égards, cest à la série GT de Realme ce que le Nord CE (Core Edition) est à la série Nord de OnePlus. Ce sont des versions plus petites, plus élégantes et dépouillées avec des composants internes moins puissants.

Un grand différenciateur est le design, du moins avec les modèles Naoto Fukusawa qui comportent du cuir végétalien concave conçu pour ressembler à un design de valise du célèbre designer japonais.

Il existe également des modèles en cuir non végétalien, qui sont plus minces et plus légers et dapparence plus moyenne. En fait, il sagit essentiellement dun copier-coller de certaines des conceptions récentes de Realme et Oppo.

LExplorer ressemble beaucoup au Find X3 Neo , avec des courbes sur les bords, tandis que lédition Master standard dispose dun écran plat.

Les deux téléphones disposent de trois caméras disposées en colonne et placées dans une simple saillie rectangulaire, mais il existe des différences dans les capteurs, avec des caméras plus haut de gamme dans lexplorateur.

Le système de caméra de lExplorer comprend un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels dans la caméra principale, le même que celui de la caméra principale du Nord 2. Il dispose également dun capteur ultra-large et macro.

Les caméras GT Master Edition classiques présentent vos suspects habituels de milieu de gamme. Il y a un appareil photo principal de 64 mégapixels aux côtés dun ultra-large de 8 mégapixels et dune macro basse résolution de 2 mégapixels.

À lavant, Realme a équipé un panneau Samsung AMOLED capable datteindre des taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui les rend super fluides et réactifs.

À lintérieur, le téléphone Master Edition standard est alimenté par le processeur quasi-phare Snapdragon 778G avec prise en charge 5G intégrée et associé à jusquà 8 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage. LExplorer a un Snapdragon 870, jusquà 12 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage.

Comme les taux de rafraîchissement de laffichage, la technologie de la batterie est également équipée de capacités de premier plan. Plus précisément, la capacité de 4 300 mAh est divisée en deux pour permettre une charge SuperDart de 65 W. Cela signifie une charge complète à vide en environ une demi-heure.

Les prix de lédition Master commenceront à environ 399 $ et lExplorer sera disponible pour environ 499 $. Les prix au Royaume-Uni et dans lUE seront bientôt révélés.