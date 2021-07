Realme travaille sur sa propre technologie de charge MagSafe appelée MagDart

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme prévoit de lancer un téléphone dans un proche avenir qui utilise une technologie de charge sans fil très similaire à la technologie MagSafe quApple utilise dans sa série iPhone 12 .

Comme liPhone, cela signifie que vous aurez un disque de charge qui senclenche magnétiquement à larrière du téléphone et fournit la charge pour recharger la batterie.

Realme a confirmé à Pocket-lint que cela était en préparation et quun produit grand public serait disponible avec cette technologie. Ce sera le premier téléphone Android du marché à utiliser ce type de chargeur magnétique.

Bien sûr, cela ne sappellera pas MagSafe. Au lieu de cela, il sera connu sous le nom de MagDart et - selon les fuites de GizmoChina - la rondelle de chargement ressemblera beaucoup à celle dApple.

La différence nest pas immédiatement évidente, mais elle devrait être plus mince que celle dApple et offrir des vitesses de charge de 15 W.

Il existe également une deuxième base de chargement cuboïde plus grande, mais on en sait peu à ce sujet. Cependant, il semble comporter un évent - susceptible daider à garder les composants internes au frais - ce qui suggère des capacités de charge beaucoup plus rapides. Il dispose également dun port de type C pour le brancher à une source dalimentation.

La seule chose qui manque à cette révélation est quel téléphone sera lappareil doté de la fonction MagDart. Realme na pas confirmé dautres détails.

Nous voyons souvent des fabricants Android adapter des fonctionnalités rendues populaires par Apple avec sa gamme iPhone, il nest donc pas surprenant que nous allons voir une technologie de type MagSafe sur un téléphone Android, mais il peut être surprenant que Realme soit probablement le premier pour le présenter.