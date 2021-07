Lancement de Realme GT Master Edition, conçu pour ressembler à une valise Muji

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme semble prêt à lancer une "Master Edition" spéciale de son smartphone haut de gamme, le Realme GT . Et - contrairement aux collaborations de marques que nous avons vues dans le passé, cest un peu différent.

Alors que nous avons peut-être vu des gens comme Samsung et OnePlus collaborer avec Star Wars, McLaren , Cyberpunk 2077 et Marvel , Realme sassocie à la maison de design et au détaillant japonais Muji.

Le résultat est une version du Realme GT conçue pour ressembler à une valise Muji :

Realme GT Master Edition

Conception de valise pic.twitter.com/53VTcKE5Wh – Univers de glace (@UniverseIce) 15 juillet 2021

Le téléphone a été divulgué sur Weibo (partagé via @ishanagarwal24 sur Twitter) et par des fuites fréquentes, @UniverseIce. La ressemblance est troublante.

Comme les valises rigides de Muji, le téléphone a une apparence striée et semble même avoir cette finition texturée rugueuse.

Il porte également la signature de Naoto Fukusawa, un designer réputé pour créer des articles de tous les jours magnifiquement minimalistes. Quil sagisse de papeterie, dhorloges, de montres ou même de sacs, tout est axé sur des lignes épurées et minimales.

Selon 91Mobiles , le téléphone devrait être lancé le 21 juillet en Chine. Les rumeurs supposent quil présentera des spécifications différentes de celles du Realme GT standard que nous avons récemment vu être lancé en Europe.

On prétend quil comportera un processeur Snapdragon 870 aux côtés de 8 Go ou 12 Go de RAM, avec 256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh.

La triple caméra à larrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-large de 16 mégapixels ainsi quune troisième caméra basse résolution de 2 mégapixels.

Nous ne savons pas sil sera lancé en Europe et au Royaume-Uni, mais la rumeur veut que les prix commenceront autour de la barre des 400 € si cest le cas.