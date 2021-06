Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone phare de Realme arrive en Europe et devrait être disponible à la fin du mois, vers la mi-juin. Ayant déjà été certifié par la société de test néerlandaise Telefication, Realme a confirmé à Pocket-lint quil serait - en effet - bientôt lancé ici.

Le Realme GT devrait être lun des téléphones les plus abordables alimentés par le processeur Snapdragon 888. Pour référence, cest le même processeur que lon trouve dans les téléphones Android les plus puissants. Les exemples incluent le OnePlus 9 Pro et le Oppo Find X3 Pro .

XDA Developers note quil sera disponible à lachat dans la boutique en ligne de Realme ainsi que via AliExpress. Nous ne savons pas sil sera disponible dans les magasins plus traditionnels et les emplacements des transporteurs.

En plus dêtre équipé dun chipset Snapdragon 888 , le téléphone a été lancé en Chine avec 8 Go ou 12 Go de RAM ainsi que 128 Go ou 256 Go de stockage.

Selon une première image obtenuepar Android Authority, le téléphone sera également disponible avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui représente une quantité monstrueuse de mémoire dans un téléphone.

Les autres spécifications incluent un écran OLED ultra-lisse de 120 Hz mesurant 6,43 pouces de diagonale et une batterie de 4 500 mAh avec une charge flash filaire de 65 W. Contrairement à la plupart des téléphones phares, il dispose même dun port casque pour brancher des produits audio filaires.

Il y a trois caméras à larrière : un primaire de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels et un troisième capteur macro basse résolution de 2 mégapixels. Avec tout cela - plus des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos - il sannonce comme le téléphone sans compromis.

Nous navons pas officiellement de mot sur le prix, mais un (depuis le tweet supprimé) de @Sudhanshu1414 a suggéré quil commencerait autour de 400 € en Europe, ce qui en fait un appareil haute puissance à prix très compétitif.

Écrit par Cam Bunton.