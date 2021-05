Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a longtemps eu un combat dans le haut de gamme du marché des smartphones, mais il y a eu une opportunité lucrative à lextrémité abordable. Alors que Motorola a généralement dominé cette section avec sa série G, il y a un nouveau visage en ville qui veut une part de ce gâteau abordable pour smartphone: Realme.

La série Realme Narzo, dirigée par le Narzo 30 5G, est lancée à partir daujourdhui - 25 mai 2021 - et combine le processeur Dimensity 700 5G avec un écran de taux de rafraîchissement de 6,5 pouces à 90 Hz et une batterie de grande capacité de 5000 mAh.

À bien des égards, le Narzo 30 5G cherche donc à détourner une partie des projecteurs du Moto G30 . Et son prix le suggère aussi: il ne coûte que 219 $ (155 £ / 179 € par conversion directe), avec un prix de précommande anticipée de 169 $ sur Ali Express jusquau 28 mai 2021 .

Étant donné que le Narzo 30 5G arbore une caméra arrière principale de 48 mégapixels (avec un «objectif portrait» noir et blanc moins impressionnant et un «objectif macro», pour compenser une supposée «triple caméra»), un scanner dempreintes digitales positionné sur le côté et - comme son nom lindique - les vitesses de connectivité 5G, ce qui en fait un rapport qualité-prix remarquablement intéressant.

Larrière à motifs du Narzo 30 5G - disponible en `` Racing Blue ou `` Racing Silver - offre également un design léger, à seulement 185 g. Cela le rendra pratique et facile à manipuler - un bonus supplémentaire à ce prix.

Écrit par Mike Lowe.