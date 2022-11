Premier aperçu du Razer Edge 5G : Voici l'appareil de jeu Android en chair et en os.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Razer Edge 5G a été conçu sur mesure pour être "l'ultime console de jeu Android" et c'est le premier appareil à utiliser la plateforme Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1.

La société a révélé la plupart des spécifications de l'appareil, ainsi que son prix, et nous avons pu mettre la main dessus lors du Qualcomm Snapdragon Summit.

Bien qu'il n'ait pas été possible de jouer avec le Razer Edge pour donner nos premières impressions, vous pouvez parcourir la galerie de photos en haut de cette page pour voir à quoi ressemble l'appareil en chair et en os.

Comme mentionné, le Razer Edge fonctionne sur la plateforme Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Parallèlement, il se présente comme la première console de jeu 5G portable au monde, optimisée pour Verizon 5G Ultra Wideband, prenant en charge Sub 6 et mmWave.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ailleurs, on trouve un écran tactile Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne. Vous trouverez un support pour microSD, des haut-parleurs bidirectionnels et une batterie de 5000mAh, qui est estimée à fournir entre six et sept heures de jeu continu. Des ventilateurs sont également présents à l'arrière.

Le Razer Edge 5G mesure 260 x 85 x 11 mm et pèse 264 g sans la manette Kishi V2 Pro. La manette Kishi V2 Pro se connecte via l'USB-C et dispose d'une connectique de 3,5 mm et d'un système haptique. Il y a deux sticks analogiques, huit boutons, un D-pad, deux gâchettes et deux bumpers.

Il y a également deux boutons programmables, dont l'un peut être utilisé pour lancer la Razer Nexus App qui est conçue pour agir comme un tableau de bord pour les jeux Android, offrant un accès facile aux plateformes de jeux et aux jeux téléchargés en un seul endroit.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Le Razer Edge 5G sera entièrement dévoilé au CES 2023, ainsi que son prix, mais vous pouvez déjà le réserver sur le site Web de Razer.

Écrit par Britta O'Boyle.