Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer et les jeux vont de pair, mais, cherchant à étendre sa portée dans le segment mobile populaire, vient le Kishi - un accessoire de contrôleur pour Android ou iPhone - se connectant à un téléphone via USB Type-C ou Lightning si vous utilisez un iPhone .

Ce type de contrôleur nest pas vraiment nouveau : il existe un certain nombre de téléphones de jeu Android livrés avec des accessoires de contrôleur qui se fixeront au téléphone pour déplacer les commandes de lécran aux commandes physiques, mais avec le lancement de Xbox Cloud Gaming , ce type de contrôleur devient beaucoup plus attrayant.

Le Kishi fonctionne à peu près de la même manière, avec un design astucieux pour en faire un emballage soigné. Les deux moitiés de lappareil sont connectées à larrière et se replient soigneusement pour former un ensemble plus compact lorsque vous souhaitez le ranger. Une version rapide vous permet de létendre et de jouer en mouvement.

squirrel_widget_263993

La compatibilité dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, que votre appareil dispose dun port USB Type-C au centre de la base et deuxièmement quil sadaptera aux ouvertures caoutchoutées du Kishi. Nous avons utilisé un certain nombre de téléphones pour tester le Kishi, du Samsung Galaxy S21+ au Sony Xperia 10 III, en passant par les anciens Redmi Note 9 et Samsung Galaxy Note 8.

Les appareils compatibles nommés incluent Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S20, S20+, S21, S21+, S21 Ultra, Note 8, Note 9, Note 10+, Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL , 4 et 4 XL ainsi que dautres appareils Android USB-C de dimensions similaires. Oui, vous pouvez également lutiliser avec les téléphones Razer, avec des inserts en caoutchouc disponibles auprès du support client.

Razer dit que si votre téléphone sadapte à 145,3-163,7 x 68,2-78,1 x 7,0-8,8 mm, alors vous pourrez lintégrer, donc fondamentalement, cest un ajustement universel et beaucoup plus dappareils sadaptent que ceux de la liste.

Pour les utilisateurs diPhone dApple, il sagit dun arrangement de compatibilité plus simple : modèles iPhone 12, modèles iPhone 11, iPhone X/XR/XS/XS Max, iPhone 6+, 6S+, 7+, 8+. Notez quil ne sagit pas dun design universel - vous devez acheter la version Android ou iPhone - et quil ny a pas de versions génériques ni de versions Xbox, bien que le seul changement concerne les icônes sur les boutons - la version générique fonctionne exactement comme il se doit.

Le Kishi ajoutera environ 60 mm à chaque extrémité de votre téléphone lorsquil est installé, ce qui en fait un appareil long dans lensemble. Il se sent bien en sécurité avec des inserts caoutchoutés dans le Kishi tenant fermement votre téléphone, ce qui donne également un sentiment de qualité.

Lorsque votre téléphone ny est pas, il semboîte, il est donc facile de le ranger dans votre sac, mais cest dommage quil ny ait pas de sac de rangement pour cela ; nous pouvons voir que si vous jetez le Kishi dans votre sac à dos, il y a beaucoup de choses à endommager ou à salir, alors vous voudrez peut-être lenvelopper.

Pocket-lint AJOUTER DES COMMANDES à VOTRE TéLéPHONE

Le Kishi tire son énergie du téléphone auquel vous le connectez - donc dès que vous connectez votre téléphone, il fonctionne. Il y a une connexion USB C ou Lightning dessus, ce qui permet une charge directe afin que vous puissiez charger votre téléphone pendant que vous jouez.

La conception intègre deux découpes à lextrémité droite. Cela permet aux haut-parleurs au bas dun téléphone dêtre entendus lors de lutilisation du contrôleur. Si vous avez un téléphone avec un seul haut-parleur sur la base, cela augmente réellement les performances, car il ne sera pas couvert par votre main lors de la lecture et le son est projeté vers lavant, plutôt que dans votre main.

Si vous avez un téléphone avec deux haut-parleurs frontaux, vous constaterez peut-être que les deux sont bloqués par le Kishi et certainement, le haut-parleur gauche (sur le dessus du téléphone) est susceptible dêtre bloqué dans une certaine mesure, vous perdre certains des effets stéréo les plus avancés que votre téléphone pourrait offrir, selon la conception de votre téléphone.

Il ny a pas non plus de disposition pour les écouteurs physiques car il ny a pas de prise casque 3,5 mm, donc si vous voulez le meilleur son, vous devrez utiliser des écouteurs Bluetooth.

squirrel_widget_5694558

Les commandes reflètent très bien ce que vous trouveriez sur un contrôleur de console avec deux manettes, toutes deux cliquables, ainsi quun contrôleur à quatre directions et des boutons ABXY. Il y a aussi une paire de boutons dépaule de chaque côté, offrant quelques options supplémentaires, tandis que les flèches et les boutons daccueil terminent le chargement. Sur la version Xbox, le bouton daccueil est remplacé par un bouton Xbox et les deux flèches sont remplacées par des boutons de fonction qui correspondent au contrôleur Xbox - ce qui signifie quil y a une parité entre les instructions à lécran de Xbox Cloud Gaming et ce que vous trouverez sur le Kishi.

Si vous prévoyez de lutiliser uniquement pour Xbox Cloud Gaming, alors acheter la version Xbox est logique - mais en réalité, une fois que vous savez quel bouton est où, vous vous y habituerez quel que soit votre choix.

En dehors des jeux, certaines commandes fonctionneront nativement avec votre téléphone, mais nous avons constaté que lexpérience est différente dun appareil à lautre. Par exemple, sur un téléphone Samsung, nous pouvons utiliser les contrôleurs de direction pour sélectionner et ouvrir des applications, parcourir les menus, etc. Sur un autre téléphone, vous pourriez ne pas trouver cela possible.

Cela ne devient vraiment pertinent que car il est plus facile de se déplacer dans le téléphone sans avoir à commencer à toucher lécran. Bien sûr, il y aura toujours des problèmes autour de choses comme le déverrouillage - surtout sil y a un capteur dempreintes digitales à larrière du téléphone car il sera inaccessible.

Lexpérience dans les jeux mobiles peut être un peu incohérente, mais daprès ce que nous avons joué sur Xbox Cloud Gaming, cest beaucoup plus cohérent car de nombreux jeux ont été conçus pour être joués avec un contrôleur.

Rien nest plus important que les jeux, car cest ce qui fait ce type dappareil. Premièrement, vous ne pouvez pas lutiliser pour des jeux mobiles comme Call of Duty Mobile ouPUBG Mobile - ces contrôleurs sont interdits dans ces jeux et certaines des applications de cartographie que vous pouvez utiliser pour adapter le Kishi pour contrôler ces jeux - comme Octopus - sont également interdit.

Cependant, certains jeux de renom sont pris en charge, tels que Fortnite, qui fonctionne essentiellement comme la Xbox. Si vous avez joué à Fortnite sur une console, vous pouvez probablement passer directement à un appareil mobile avec le Kishi. Il y a une légère courbe dapprentissage, mais vous serez bientôt opérationnel et vous vous habituerez à utiliser un mélange de boutons et de commandes tactiles, même si nous dirions que cest un peu plus difficile sur mobile que sur grand écran et naturellement, si vous êtes sur Android, vous pourrez installer Fortnite , ceux sur iOS ne le peuvent pas.

Pocket-lint

Pour les autres jeux, vous devrez vous tourner vers l application Razer Kishi qui boostera votre découverte. Si vous envisagez dacheter la manette, lapplication est le point de départ, car elle répertorie les jeux compatibles, qui offriront la meilleure expérience.

Beaucoup de ces jeux ont un coût, mais il existe également une gamme de jeux pris en charge qui sont gratuits et qui bénéficient de lutilisation dun contrôleur car cela vous permet de voir lécran. Dans la plupart des cas, vous aurez juste à comprendre ce qui fait quoi avec un peu de pratique, mais vous comprendrez vite. Certains jeux, comme Real Racing 3, sont pris en charge et détectent le contrôleur, vous donnant des conseils sur le bouton à appuyer pendant que vous jouez. Dans ce cas, cest une expérience très différente de passer du contrôle de mouvement au contrôle physique.

Pocket-lint

Si vous cherchez à mapper les boutons sur dautres jeux, vous pouvez utiliser Octopus , mais vous risquez de perdre ces personnalisations lorsque le jeu se met à jour, ce que nous avons constaté avec certains de ces types de contrôleurs sur dautres téléphones.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Le plus gros jeu ici nest pas avec les jeux mobiles, cest avec les plates-formes cloud. Le Razer Kishi est compatible avec Stadia , Xbox Cloud Gaming , Nvidia GeForce Now et dautres et cest une grande partie de lattrait ici.

Avec louverture de Xbox Cloud Gaming à tout le monde via Game Pass Ultimate, il existe désormais une vaste gamme de jeux disponibles pour jouer sur votre téléphone, avec synchronisation avec votre compte, afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Le Kishi est une alternative viable au contrôleur Xbox connecté via Bluetooth - même si vous devrez vous habituer à jouer sur une disposition différente des commandes. Comme nous lavons dit plus tôt, il est plus large et certains pourraient trouver que lachat dun clip pour monter votre téléphone sur votre contrôleur Xbox pourrait vous donner un sentiment que vous trouvez plus naturel.

La plupart de nos jeux mobiles sont centrés sur des titres mobiles AAA - conçus pour être contrôlés avec des commandes à lécran. Ces jeux - comme PUBG Mobile et Call of Duty Mobile - occupent la majorité de notre temps et pour ce genre de jeux, Kishi na pas de rôle à jouer. De même, si vous jouez à de nombreux jeux de claquettes, encore une fois, il ny a rien quil puisse offrir.

Kishi se concentre plutôt sur les jeux qui se doivent vraiment à leurs originaux darcade ou de console, où les commandes offrent de nombreuses options. Jouer à King of Fighters en utilisant des boutons plutôt que des commandes à lécran lui donne une sensation beaucoup plus arcade, ce qui est génial. Vous avez toujours les commandes virtuelles à lécran, mais dans certains cas, vous avez besoin de ces commandes pour voir quels mouvements vous avez activés.

Dans certains cas, le fait davoir des boutons et des contrôleurs de mouvement appropriés surmonte une partie de la surcharge tactile qui peut se produire dans les jeux où vous nobtenez pas laction que vous voulez parce quil se passe trop de choses à lécran.

La contribution que Kishi vous apportera dépendra des jeux auxquels vous voulez jouer. Il nest pas vraiment en mesure de défier quelque chose comme la Nintendo Switch Lite , car les jeux mobiles resteront très mélangés dans leur conception - certains des meilleurs jeux mobiles sont les meilleurs en raison de leur interaction tactile intuitive et cela ne va pas changer. Avec le cloud gaming ça change un peu.

Il existe de grandes expériences dans la prise en charge des services de streaming de jeux où vous devez jouer avec un contrôleur. En lançant Stadia, nous jouions rapidement à Doom 64 avec le Kishi et aimions lexpérience. Cest là que les manettes comme Kishi peuvent vraiment prendre tout leur sens : vous pouvez jouer à la maison avec Stadia sur votre téléviseur et profiter de cette expérience lors de vos voyages en toute simplicité.

Avec lavènement de Xbox Cloud Gaming, le Razer Kishi a vraiment un but. Oui, vous devrez vous adapter à ces commandes, mais cest une alternative facile au montage de votre téléphone sur une manette Xbox et de devoir lemporter avec vous pour jouer en déplacement.

Dans ce contexte, le Kishi a vraiment sa place, car il permet datteindre lun des principaux objectifs du cloud gaming, qui est de pouvoir jouer sur nimporte quel appareil. Alternativement, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre jeu mobile Fortnite - et oui, étant donné que Fortnite est si grand et que le Kishi nest pas extrêmement cher, certains verront que cela vaut la peine dacheter juste pour jouer à Fortnite seul.

squirrel_widget_5695038

Écrit par Chris Hall.