Qu'est-ce que le son Snapdragon, qu'offre-t-il et quels sont les appareils qui en sont équipés ?

(Pocket-lint) - Qualcomm pourrait être mieux connu pour ses plateformes mobiles que vous trouverez sous le capot de multiples smartphones, de Samsung et OnePlus à Oppo et Motorola, mais au sein de ces plateformes, il y a un certain nombre de technologies présentes.

L'une d'entre elles est le son Snapdragon, qui a un certain nombre de caractéristiques sous son parapluie. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Snapdragon Sound, y compris ce qu'il est, ce qu'il offre et quels appareils en sont dotés.

Qu'est-ce que le Snapdragon Sound ?

Le Snapdragon Sound est une technologie développée par Qualcomm et conçue pour offrir la meilleure expérience audio possible, quoi que vous fassiez. Qu'il s'agisse de jeux, de musique en streaming ou d'appels vocaux et vidéo. Elle garantit un certain niveau de qualité audio HD entre les téléphones et les casques compatibles, avec une faible latence et des appels vocaux de haute qualité également.

Le son Snapdragon a été annoncé pour la première fois au début de l'année 2021, disponible sur le chipset Snapdragon 888. Il est ensuite arrivé sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, et plus récemment, sur la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm a dévoilée lors de son Snapdragon Summit en novembre 2022.

Selon Qualcomm, Snapdragon Sound est "la seule solution conçue pour offrir de la musique sans perte, des latences faibles à la pointe de l'industrie et, en utilisant la technologie Qualcomm Bluetooth High Speed Link, les connexions Bluetooth les plus robustes."

Il s'agit d'un système audio de bout en bout qui intègre un certain nombre de fonctionnalités (nous y reviendrons plus loin), mais pour en bénéficier, le téléphone et les écouteurs ou les haut-parleurs doivent utiliser du matériel Qualcomm.

Quelles sont les fonctionnalités du Snapdragon Sound ?

Comme nous l'avons mentionné, le Snapdragon Sound offre un certain nombre de fonctionnalités. Pour 2022, Qualcomm a annoncé Dynamic Spatial Audio, une latence améliorée et un son sans perte.

Pour bénéficier de certaines de ces fonctionnalités, vous devez non seulement disposer d'un téléphone équipé de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mais aussi d'une paire d'écouteurs ou d'une enceinte équipée d'un chipset Qualcomm Snapdragon S3 ou S5.

Si vous disposez de ces deux éléments, voici les fonctionnalités dont vous bénéficierez et leur signification.

Dynamic Spatial Audio

La technologie Snapdragon Sound offre la fonction Dynamic Spatial Audio pour les casques avec ou sans fil, l'idée étant d'offrir une expérience plus immersive. C'est ce que propose Apple avec ses modèles AirPods 3 et AirPods Pro, Qualcomm apportant ici la technologie à Android.

Lorsque vous regardez un film ou écoutez de la musique avec Spatial Audio ou Dolby Atmos, le son reste verrouillé à l'endroit où se trouve l'appareil sur lequel vous l'utilisez, même si vous tournez la tête à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Cette technologie permet une expérience d'écoute plus naturelle et plus complète.

Latence améliorée

Avec le dernier Snapdragon 8 Gen 2 et les appareils équipés de la puce Snapdragon S3 ou S5, la latence est améliorée pour les jeux sur le son Snapdragon. Cela devrait signifier que vous obtiendrez des jeux sans décalage et une meilleure expérience globale.

Qualcomm a réduit la latence à 48 ms, ce qui est nettement inférieur aux 300 ms typiques des casques Bluetooth. Mais là encore, il vous faudra des écouteurs et un smartphone compatibles pour en bénéficier.

Audio sans perte

L'une des principales caractéristiques du Snapdragon Sound est l'audio sans perte aptX. Qualcomm a annoncé la prise en charge de l'audio sans perte 16 bits 48 Hz avec sa plateforme Snapdragon 8 Gen 2 et ses puces S3 et S5, ce qui est un peu mieux que la qualité CD, qui est de 44,1 Hz. Pour les appareils fonctionnant avec le Snapdragon 8 Gen 1, le son sans perte est disponible à 44,1 Hz, tandis que ceux équipés du Snapdragon 8 Gen 2 offrent le son sans perte à 48 Hz via Bluetooth LE.

La technologie sans perte est conçue pour produire une copie identique de la piste que vous écoutez, en s'adaptant à votre environnement et en réduisant le débit binaire afin de continuer à offrir une bonne expérience audio, sans perte de qualité ni problème, plutôt que de compresser la piste et de perdre des détails comme le fait l'audio avec perte.

Connexion robuste

Le son Snapdragon est optimisé pour fonctionner sur tous vos appareils et offrir une connexion robuste avec un minimum de pertes ou de problèmes audio, où que vous soyez, même dans des environnements très fréquentés où les interférences des autres appareils sont nombreuses.

Quels sont les appareils dotés du son Snapdragon et comment l'obtenir ?

Qualcomm a de nombreux partenaires dans le monde de l'audio, et de nombreux acteurs clés utilisent des puces Qualcomm dans leurs casques. Parmi ces partenaires figurent Bose, Sennheiser, Anker, Jabra et Nura. Bose a annoncé que tous ses casques lancés en 2023 prendront en charge le Snapdragon Sound, ce qui signifie également un son sans perte de 48 Hz.

Il y a actuellement plus de 70 produits disponibles qui prennent en charge le Snapdragon Sound, dont vous pouvez obtenir une liste complète ici. Aucun d'entre eux n'offre les dernières fonctionnalités du Snapdragon Sound, car pour cela, comme nous l'avons mentionné, vous aurez besoin d'un smartphone fonctionnant avec la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 et d'une paire d'écouteurs ou d'enceintes fonctionnant avec les puces S3 ou S5.

Qualcomm a déclaré qu'elle s'attendait à la sortie de plus de 60 produits offrant les dernières fonctionnalités Snapdragon Sound, mais pour l'instant, nous attendons de voir ce que sera le premier d'entre eux. Les appareils prenant en charge le Snapdragon Sound arboreront un badge indiquant qu'ils ont été testés et certifiés par Qualcomm pour offrir l'expérience attendue.

Écrit par Britta O'Boyle.