Qualcomm a simplifié la structure de dénomination de sa plateforme mobile phare Snapdragon en 2022, passant du système de numérotation incrémentielle au Snapdragon 8 Gen 1.

Pour 2023, la plate-forme mobile phare s'appelle donc Snapdragon 8 Gen 2, en maintenant que le "8" représente la puissance de pointe de Qualcomm pour les mobiles, mais nous sommes maintenant dans la deuxième génération de la plate-forme et il y a un certain nombre d'améliorations, ainsi que de nouvelles capacités et fonctionnalités.

Mais qu'est-ce que la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 a à offrir aux téléphones phares dans un avenir immédiat ? Voici notre analyse de ses spécifications, de la manière dont elles seront liées à des fonctionnalités spécifiques et des raisons pour lesquelles elles sont intéressantes.

Quelle est la puissance du Snapdragon 8 Gen 2 ?

Système sur puce (SoC) en 4 nm

Processeur Qualcomm Hexagon avec Hexagon Direct Link et Sensing Hub

CPU Kyro : Arm Cortex-X3 à 3,2 GHz

Prise en charge de la mémoire LPDDR5X, jusqu'à 16 Go

GPU Qualcomm Adreno

Après le Snapdragon 8 Gen 1 qui est basé sur un processus de 4 nm, le Snapdragon 8 Gen 2 continue avec 4 nm avec une architecture 64 bits. Le processus 4nm signifie un voyage plus court pour le courant dans le CPU et donc une plus grande efficacité et un potentiel d'économie d'énergie par rapport à un processus 5nm.

La structure a toutefois été modifiée. Le Snapdragon 8 Gen 2 offre un cœur principal jusqu'à 3,2 Ghz, quatre cœurs de performance jusqu'à 2,8 Ghz et trois cœurs d'efficacité jusqu'à 2,0 Ghz. Cela signifie qu'il y a un cœur de performance supplémentaire et un cœur d'efficacité de moins par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, ce qui, selon Qualcomm, favorise des performances de jeu soutenues, ainsi que les performances des applications 64 bits.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est 35 % plus rapide en termes de performances que le Snapdragon 8 Gen 1 et 40 % plus économe en énergie en termes de CPU.

Comme le Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2 prend en charge la RAM LPDDR5X, qui est particulièrement utile pour le traitement rapide des tâches de calcul - le genre de va-et-vient qui se produit dans le traitement de l'intelligence artificielle (IA), par exemple.

En termes de puissance brute, le processeur Qualcomm Hexagon incarne un Arm Cortex-X3 (à 3,2 GHz) dans sa version la plus puissante. Il existe un moteur d'IA dédié, appelé Sensing Hub, doté de deux processeurs d'IA et qui, selon Qualcomm, offre des performances d'IA quatre fois supérieures à celles du processeur Snapdragon 8 Gen 1 et 50 % de mémoire en plus.

Quelles sont les fonctionnalités prises en charge par le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Comme pour le Snapdragon 8 Gen 1, l'IA continue d'occuper une place importante dans les ventes de Qualcomm pour le Snapdragon 8 Gen 2 - encore plus cette année que l'année dernière, mais la nouvelle plate-forme mobile prend en charge un certain nombre d'autres fonctions essentielles.

Que pouvez-vous attendre des téléphones phares qui utilisent la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 ? Voici un aperçu des éléments clés.

Appareils photo

Prise en charge d'une résolution d'appareil photo de 200 mégapixels

Trois processeurs de signal d'image (ISP) 18 bits

Décodeur AV1, H.265 et VP9

Vidéo HDR 8K 10 bits

En 2022, Qualcomm a introduit la technologie Snapdragon Sight - le premier processeur de signal d'image 18 bits de la société - permettant au 8 Gen 1 de prendre en charge tout un potentiel d'imagerie sur les combinés phares.

Comme le Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2 prend en charge une résolution de 200 mégapixels, ainsi que les codecs H.265 et VP9. Le Snapdragon Gen 2 ajoute également l'AV1.

Le trio de FAI 18 bits signifie que la plateforme - à la fois le Snapdragon 8 Gen 1 et Gen 2 - peut capturer 4096 fois plus de données de caméra que les processeurs 14 bits des plateformes précédentes. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus d'informations dans les images, ce qui se traduit par une gamme dynamique élevée (HDR) et un potentiel de couleurs plus importants.

Le Snapdragon 8 Gen 2 améliore cependant les capacités du Gen 1, avec un Cognitive ISP qui traite jusqu'à huit couches au niveau matériel - pensez-y comme le traitement des couches d'Adobe Photoshop. Le Cognitive ISP et le moteur Hexagon sont capables d'identifier les objets, de l'herbe au ciel, de la peau aux lèvres, des cheveux aux corps et d'appliquer un traitement personnalisé à chaque couche sur le dispositif plutôt que de s'appuyer sur un traitement logiciel.

Qualcomm appelle ce filtre de segmentation en temps réel et il est conçu pour améliorer les images et les vidéos en les rendant plus nettes si nécessaire, en ajoutant de l'éclat, en modifiant la saturation, en fonction de ce qui est détecté dans l'image ou la vidéo. Par exemple, il peut faire la distinction entre la peau, les lèvres et les cheveux, ou détecter les lunettes sur une photo et supprimer les reflets. Il y a beaucoup de potentiel.

En attendant, comme le Snapdragon 8 Gen 1, le Gen 2 dispose d'un pipeline de 3,2 gigabits, ce qui signifie beaucoup de traitement de données : pour la prise de vue en rafale, il est possible de capturer 30 images par seconde avec une sortie massive de 108 mégapixels ; pour la vidéo, vous pouvez filmer 8K en HDR 10 bits, tout en ayant suffisamment de capacité restante pour prendre des photos de 64 mégapixels simultanément.

Ailleurs, il y a quelque chose appelé caméra Always-sensing qui permettra non seulement à un appareil de scanner un code QR lorsqu'il est inactif, par exemple, mais il détectera également lorsque quelqu'un d'autre vient dans votre photo de selfie, en désactivant vos notifications pour plus de confidentialité.

Affichage

Prise en charge d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une résolution QHD+.

Taux de rafraîchissement de 60 Hz en résolution 4K (écran externe inclus)

HDR10 & HDR10+

Bien que les résolutions d'écran Ultra HD (4K) ne soient pas très répandues sur les appareils phares, étant donné qu'elles peuvent réduire l'autonomie de la batterie, Qualcomm prend toujours en charge les écrans 4K avec le Snapdragon 8 Gen 2, y compris pour les écrans externes, comme c'était le cas avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

La résolution QHD+ est prise en charge pour fonctionner à un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Cela signifie des visuels super-fluides à une résolution importante. Pour les écrans externes, le Snapdragon 8 Gen 2 prendra en charge la résolution 4K jusqu'à 60 Hz.

Lagamme dynamique élevée (HDR) n'est pas en reste, avec la prise en charge des formats HLG, HDR10, HDR10+, HDRVivid et Dolby Vision. Si un écran offre une grande luminosité, les images seront sans aucun doute éclatantes.

Jeux vidéo

GPU Adreno, 25 % plus rapide que son prédécesseur.

Ray Tracing accéléré au niveau matériel

Prise en charge de l'API Vulkan 1.3

Le jeu est une activité de plus en plus importante sur les mobiles, et Qualcomm le sait. Le Snapdragon 8 Gen 2 a beaucoup de potentiel dans ce domaine, comme en témoignent la gestion du taux de rafraîchissement rapide, la prise en charge de la RAM LPDDR5X et la puissance du processeur.

La grande nouveauté ici, cependant, est le Hardware-Accelerated Ray Tracing en temps réel, qui devrait rendre les jeux plus réalistes sur les smartphones, avec un éclairage et des ombres mieux présentés, par exemple. Le Snapdragon prend également en charge le moteur Unreal Engine 5 et le framework Metahuman, qui est censé produire des personnages humains photoréalistes pour une immersion imbattable.

Qualcomm a laissé entendre que le GPU Adreno du Snapdragon 8 Gen 2 apporterait une augmentation de 25 % de la vitesse par rapport à son prédécesseur sortant, associée à une consommation d'énergie réduite de 45 %. Cela devrait se traduire par de meilleures expériences de jeu avec une batterie moins sollicitée, ce qui vous permettra de jouer plus longtemps.

Son

Streaming musical sans perte

Latence de 48 ms

Audio dynamique et spatial

En matière d'audio, le Snapdragon 8 Gen 2 apporte quelques améliorations au Snapdragon Sound, notamment le Dynamic Spatial Audio. Il s'agit d'une technologie proposée par Apple dans ses AirPods 3 et AirPods Pro, et qui vous place au centre du son provenant de votre smartphone, peu importe dans quel sens vous tournez la tête.

Le Snapdragon 8 Gen 2 offre également un streaming musical sans perte via Bluetooth LE, mais à 48 Hz, ce qui est plus que ce que Bluetooth LE a la capacité d'offrir. Cela signifie que - pour les appareils qui adoptent le son Snapdragon - vous pourrez entendre un son d'excellente qualité, où que vous soyez, la qualité sonore s'adaptant à votre environnement et aux interférences qui vous entourent.

La prise en charge du streaming Bluetooth à faible latence est également prévue pour les jeux. Qualcomm a indiqué que la latence est de 48 ms pour le "tap to bang", c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où vous touchez votre écran pendant le jeu et le son que vous entendez. C'est assez faible et devrait permettre une expérience de jeu décente.

Connectivité

Système Snapdragon X70 5G Modem-RF

Support 5G mmWave et Sub 6GHz

Wi-Fi 7/ax jusqu'à 5,8 Gbps

aptX Adaptive & Lossless

Bluetooth 5.3

Mais de tous les domaines où Qualcomm est vraiment en tête, c'est avec sa connectivité 5G. Le Snapdragon 8 Gen 2 utilise le modem X70, qui est la première plateforme mobile dotée d'un processeur AI 5G dédié.

Le système de connectivité mobile FastConnect 7800 de Qualcomm permet d'utiliser la technologie 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA), qui permet l'utilisation simultanée de deux cartes SIM 5G+5G ou 5G+4G pour une grande flexibilité.

Vous bénéficierez d'un support pour des vitesses allant jusqu'à 10Gbps, et il y a un support pour les technologies 5G mmWave et Sub-6GHz. Cela sera probablement plus important pour les clients aux États-Unis, où l'adoption de la technologie mmWave est censée augmenter, mais la manière intelligente dont Qualcomm a regroupé les deux formats en un seul est certainement un pas en avant.

En résumé, le Snapdragon 8 Gen 2 est synonyme de vitesses ultrarapides en déplacement, avec une offre 5G inégalée.

La plupart du temps, bien sûr, vous utiliserez probablement le Wi-Fi à l'intérieur. Dans ce cas, la plate-forme prend en charge le Wi-Fi 7 pour une connectivité rapide jusqu'à 5,8 Gbps - si, bien sûr, le routeur connecté peut le supporter.

Le Bluetooth 5.3 gère la connectivité sans fil, tandis que la technologie sonore Snapdragon prend en charge les protocoles audio aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless et LE de la société. Cela signifie qu'avec la bonne source de haute qualité et un casque suffisamment performant, vous serez en mesure d'obtenir une lecture Hi-Res Audio - et la nature adaptative de la technologie signifie que vous obtiendrez toujours le meilleur en fonction de ce que vous utilisez.

Quand les appareils Snapdragon 8 Gen 2 seront-ils lancés ?

Qualcomm a déclaré que les appareils Snapdragon 8 Gen 2 arriveraient avant la fin de l'année 2022. Compte tenu de sa nature haut de gamme, il sera sans aucun doute réservé aux smartphones flagships premium. Les partenaires confirmés sont Sony, Motorola, Xiaomi, Oppo et OnePlus. Samsung ne figure pas sur la liste, mais la rumeur veut que le Snapdragon 8 Gen 2 apparaisse sur la série Galaxy S23 dont le lancement est prévu au début de l'année 2023.

Pocket-lint est présent au Snapdragon Tech Summit où Oppo a confirmé que le prochain smartphone Find X serait équipé de la plateforme Snapdragon 8 Gen 2, mais de nombreux choix de plusieurs marques sont attendus en 2023.