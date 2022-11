Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 annoncé, dans les smartphones d'ici la fin de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

WAILEA, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé sa prochaine génération de plateforme mobile - le Snapdragon 8 Gen 2 - lors de son Snapdragon Summit.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 succède au Snapdragon 8 Gen 1 et sera présent dans certains des principaux smartphones phares en 2023, avec des partenaires confirmés comme Asus, Honor, Motorola, OnePlus, Sony et Xiaomi.

Samsung n'a pas encore été confirmé, mais la rumeur veut que le chipset se trouve sous le capot de la série Galaxy S23, qui devrait arriver au début de l'année 2023.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est une plateforme 4nm avec un cœur principal de 3,2 GHz, quatre cœurs de performance de 2,8 GHz et trois cœurs d'efficacité de 2 GHz. Qualcomm affirme que cette puce de nouvelle génération est jusqu'à 35 % plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu'à 40 % plus économe en énergie.

En ce qui concerne le GPU, le Snapdragon 8 Gen 2 est censé être jusqu'à 25 % plus rapide en termes de performances et 45 % plus économe en énergie.

La plateforme offre également une multitude de fonctions et de capacités, notamment un traitement plus rapide du langage naturel avec traduction multilingue, une segmentation sémantique en temps réel pour la capture de photos et de vidéos et un ray tracing accéléré par le matériel en temps réel.

C'est également le premier Snapdragon à prendre en charge le codec AV1, qui permet de lire des vidéos jusqu'à 8K HDR à 60 images par seconde, et il est également capable de prendre en charge deux cartes SIM 5G à la fois.

Il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités au Snapdragon Sound, notamment Dynamic Spatial Audio, la prise en charge du streaming musical sans perte de 48kHz via Bluetooth LE et une latence à 48ms pour les joueurs.

Qualcomm a déclaré que le Snapdragon 8 Gen 2 serait présent dans les premiers appareils commerciaux d'ici la fin 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.