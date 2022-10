Qualcomm pourrait avoir une puce Snapdragon 7 Gen 1 Plus en préparation

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm pourrait s'apprêter à annoncer une version actualisée de la puce Snapdragon 7 Gen 1 pour smartphone, si les rapports sont exacts.

La puce, basée sur les conventions de dénomination précédentes, est susceptible d'être appelée Snapdragon 7 Plus Gen 1.

Cette information intervient après que Roland Quandt, observateur de l'industrie, a tweeté des informations sur un nouveau processeur Qualcomm SM7475, qui utilisera une nouvelle conception à trois clusters. Quandt écrit que la puce utilise un noyau principal de 2,4 GHz, tandis que les noyaux d'efficacité fonctionneront à 1,8 GHz. Ces vitesses d'horloge sont presque identiques à celles de l'actuel Snapdragon 7 Gen 1, il ne faut donc pas s'attendre à une énorme augmentation des performances. Cependant, WCCFTech note que nous pourrions voir quelques améliorations grâce au passage au nouveau processus de fabrication 4nm de TSMC.

Si le passage à un nouveau processus plus petit ne signifie pas nécessairement des puces plus rapides, il présente d'autres avantages : les puces peuvent fonctionner plus froidement et consommer moins d'énergie. Ces deux éléments sont extrêmement bénéfiques dans un environnement mobile, car ils améliorent la durée de vie de la batterie des appareils et leur permettent de fonctionner plus froidement.

Qualcomm SM7475. Première série de Snapdragon 7 avec une conception à trois clusters. 1x prime core, 3x gold, 4x silver. 2,4xx GHz sur les cœurs prime et gold, 1,8 GHz sur le silver (en test) - Roland Quandt (@rquandt) 5 octobre 2022

Quant au nom, WCCFTech pense que le SM7475 sera appelé le Snapdragon 7 Plus Gen 1 en se basant sur les précédents. L'actuel Snapdragon 8 Plus Gen 1 a été appelé SM8475, laissant peu d'imagination nécessaire pour faire le saut vers cette nouvelle puce étant une variante "Plus" de l'actuel Snapdragon 7 Gen 1.

Qualcomm ayant prévu d'organiser le Snapdragon Summit le 15 novembre, on peut s'attendre à ce que la société annonce cette puce mystérieuse, et d'autres encore, assez rapidement.

