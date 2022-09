Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm, l'un des principaux fabricants de puces pour smartphones, a annoncé ses derniers processeurs destinés aux appareils de milieu et d'entrée de gamme.

Tout comme les processeurs phares Snapdragon 8 Gen 1 lancés cette année, les nouveaux processeurs adhèrent également au système de dénomination simplifié de Qualcomm.

Baptisés Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1, ces processeurs apporteront une mise à jour indispensable aux appareils les plus abordables du segment.

" Les Snapdragon 6 et Snapdragon 4 apportent des mises à jour dans leurs séries respectives pour permettre des avancées en matière de capture, de connectivité, de divertissement et d'IA ", a déclaré Deepu John, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm.

Le Snapdragon 6 Gen 1 permettra de capturer des photos jusqu'à 108 Mpx, avec une imagerie HDR améliorée et la possibilité d'utiliser trois flux de caméra simultanés.

Pour les joueurs, il offrira un rendu graphique jusqu'à 35 % plus rapide et un traitement jusqu'à 40 % plus rapide par rapport à la plateforme Snapdragon 695.

Le processeur mis à jour permet également des vitesses 5G allant jusqu'à 2,9 Gbps, ainsi que le Wi-Fi 6E pour la première fois dans une plateforme de la série 6.

Le Snapdragon 4 Gen 1 offre une amélioration de 15 % du CPU et une augmentation de 10 % de la vitesse du GPU par rapport au Snapdragon 480.

Il prend également en charge des prises de vue allant jusqu'à 108 Mpx et des vitesses de transfert 5G allant jusqu'à 2,5 Gbps.

Les appareils Snapdragon 4 Gen 1 devraient être disponibles au cours des prochains mois, tandis que les appareils Snapdragon 6 Gen 1 arriveront au début de 2023.

