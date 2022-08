Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm est devenu l'un des partenaires mondiaux de Manchester United et aidera le club à créer des expériences alimentées par Snapdragon pour les fans à Old Trafford et dans le monde entier.

En outre, Qualcomm fournira des conseils sur les améliorations qui peuvent être apportées à la connectivité mobile dans le stade lui-même.

"Les plates-formesSnapdragon permettront aux fans du monde entier de vivre des expériences inédites et d'approfondir leur relation avec le club de football qu'ils aiment", a déclaré Victoria Timpson, directrice générale des alliances et des partenariats des Red Devils.

"Manchester United a toujours repoussé les limites du possible et nous sommes ravis de nous associer à une entreprise à la pointe de l'innovation. "

Qualcomm a signé un accord de partenariat pluriannuel et sa technologie et sa marque Snapdragon seront au premier plan.

Qualcomm est également partenaire de l'écurie de course Ferrari Scuderia F1 (après s'être associé à Mercedes) et s'associe donc à tous les rouges.

La nouvelle saison de Premier League débute ce week-end, avec le premier match de Man Utd à domicile contre Brighton, qui aura lieu à 17h30 BST le dimanche 7 août. Il sera diffusé en direct sur Sky Sports pour les clients de Sky Q, Sky Glass, Now, Virgin TV et BT TV disposant des abonnements correspondants.

Vous pouvez découvrir comment regarder le coup d'envoi de la Premiier League dans notre guide pratique.

