Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus sera lancé le 20 mai ?

(Pocket-lint) - Qualcomm devrait bientôt faire suivre sa puce phare Snapdragon 8 Gen 1 d'un modèle "Plus" plus rapide et plus puissant, et l'entreprise elle-même vient peut-être de nous donner la date de sortie.

Le fabricant a annoncé un événement par le biais de son canal chinois sur Weibo, indiquant qu'il annoncera une nouvelle plateforme le 20 mai à 20 heures, heure locale. C'est-à-dire dans quatre jours seulement.

Bien qu'il ne dise pas exactement ce qui sera annoncé, un habitué des fuites - Ice Universe sur Twitter - a laissé entendre qu'il s'agirait du Snapdragon 8 Gen 1+.

Jusqu'à présent, les canaux occidentaux et anglophones de Qualcomm sont restés assez silencieux, ce qui laisse penser que ce processeur pourrait avoir un impact plus important sur le marché chinois.

Étant donné le nombre de " téléphones de jeu " lancés par des sociétés comme Black Shark, Red Magic, Lenovo et d'autres, et le fait qu'ils sont généralement les premiers à être équipés du processeur du modèle " Plus ", cela serait certainement logique.

Bien entendu, ce processeur fera également son chemin vers l'Europe et, selon les rumeurs, il pourrait être le processeur du OnePlus 10 Ultra, si celui-ci fait son apparition.

L'événement de lancement correspond également à l'une des premières rumeurs il y a quelques mois, qui indiquait que la version " Plus " serait lancée en mai.

Écrit par Cam Bunton.