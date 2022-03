Snapdragon 8 Gen 1 Plus pourrait être annoncé en mai

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm pourrait se préparer à annoncer la prochaine étape de sa plate-forme mobile phare, avec le lancement du Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

La rumeur, provenant d'un leaker renommé, suggère que le nouveau matériel sera annoncé en mai 2022, offrant aux fabricants d'appareils mobiles un choix supplémentaire lors de la construction d'appareils de premier plan.

Qualcomm a bouleversé la dénomination de son matériel au cours des 12 derniers mois. La société de San Diego souhaite établir Snapdragon en tant que marque autonome, en s'appuyant sur la réputation existante de son matériel mobile et en renforçant son offre avec des fonctionnalités supplémentaires de la marque Snapdragon, telles que Snapdragon Sound et Snapdragon Connect .

Le changement de nom de ce matériel phare est également passé de Snapdragon 888 - annoncé en 2020 - à Snapdragon 8 Gen 1 annoncé en décembre 2021.

Selon les rumeurs, le passage à Snapdragon 8 Gen 1 Plus s'accompagne d'un passage du processus 4 nm de Samsung à celui de TMSC, car Qualcomm recherche une plus grande efficacité.

La décision progressive d'introduire un nouveau matériel plus puissant n'est pas sans précédent à ce niveau : nous avons déjà vu Qualcomm effectuer une actualisation en milieu d'année, permettant aux fabricants d'intégrer le matériel le plus récent et d'éviter d'être considérés comme "obsolètes". lorsqu'ils arrivent sur le marché plus tard dans l'année.

Cette rumeur n'est pas non plus la première fois que nous entendons parler de Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Une première rumeur suggérait que le Sony Xperia 1 IV pourrait être lancé sur ce matériel, avec la suggestion qu'il est déjà avec les OEM pour les tests.

En règle générale, ces mises à jour incrémentielles n'apportent qu'un petit changement de performances, les étapes les plus importantes étant réservées à l'actualisation annuelle que nous nous attendons à avoir lors du Snapdragon Summit en décembre 2022. Ce sera probablement le moment où nous passerons au nouveau Snapdragon 8. Gen 2.

C'est encore une rumeur invérifiable pour le moment; pour la plupart des clients, le conseil est toujours d'acheter le téléphone que vous voulez qui fait ce que vous voulez et de ne pas trop transpirer les petits détails.

Écrit par Chris Hall.