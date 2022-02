Qualcomm MWC 2022 : regardez en direct le discours d'ouverture du Mobile World Congress de Qualcomm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Mobile World Congress organise un spectacle complet en 2022 et cela signifie qu'il y a beaucoup d'annonces à venir des plus grands fabricants d'appareils et des entreprises derrière eux.

Qualcomm a un rôle central dans les appareils connectés et utilise toujours MWC pour présenter ses dernières technologies et discuter de l'avenir. C'est exactement ce que nous attendons du PDG de Qualcomm, Cristiano Amon.

Voici comment vous pouvez suivre l'action.

Qualcomm diffusera l'événement en direct depuis Barcelone le 28 février à 14h30 CET. Voici les horaires internationaux :

San Francisco - 05h30 HNP

New York - 08h30 HNE

Londres - 13h30 GMT

Berlin - 14h30 CET

New Delhi - 19h00 IST

Tokyo - 22h30 JST

Sydney - 00h30 AEDT, 1er mars

Nous avons intégré le discours d'ouverture du Mobile World Congress ci-dessus, vous pouvez donc simplement cliquer sur jouer.

Qualcomm est un grand acteur de la technologie mobile tant du côté des appareils que du côté de l'infrastructure - et le MWC est l'occasion d'en parler. Vous pouvez vous attendre ici à l'évolution de la 5G et à la voie vers de futures normes comme la 6G, vous entendrez également parler d'autres protocoles sans fil, comme le Wi-Fi 7 et le Bluetooth.

Vous pouvez être assuré que du temps sera consacré aux appareils mobiles, avec des partenaires utilisant le Snapdragon 8 Gen 1 dans les smartphones et le Snapdragon 8Cx Gen 3 conçu pour alimenter des ordinateurs portables toujours allumés.

Il est également probable que nous entendrons parler de XR - réalité étendue - qui a évolué à partir de l'AR et de la VR qui ont été à l'ordre du jour au cours de la dernière décennie. Avec les discussions croissantes sur le "métaverse", il est probable que des entreprises comme Qualcomm fournissent une partie du matériel pour alimenter ces expériences XR pour les consommateurs.

Vous pouvez également vous attendre à beaucoup de discussions sur les progrès de l'automobile. Les véhicules connectés et de plus en plus intelligents ont besoin de matériel pour les alimenter et Qualcomm veut être au courant de ces développements.

Écrit par Chris Hall.