Snapdragon 8 Gen 1 est le nouveau nom de la plate-forme phare de Qualcomm

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Tout a changé pour la plate-forme phare Snapdragon de Qualcomm, la société annonçant une toute nouvelle convention de nommage lors de son Snapdragon Tech Summit annuel 2021.

Fini le système de numérotation incrémentielle, remplacé par ce que lon appelle Snapdragon 8 Gen 1 - et non par la rumeur Snapdragon 898 ou 895 comme on le pensait à lorigine - qui continuera à se développer avec Gen 2, Gen 3 et ainsi de suite au cours des prochaines années.

Snapdragon 8 Gen 1 est le successeur des produits phares Snapdragon 888 et 888+ qui ont été lancés fin 2020 et au milieu de 2021, doublant cette puissance avec une série de mises à niveau pour le chipset mobile le plus puissant de lentreprise à ce jour.

Nous avons couvert les détails de base de Snapdragon 8 Gen 1 dans notre fonctionnalité dédiée , mais voici les points récapitulatifs de ce que cette plate-forme de nouvelle génération apportera à la fête.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 : tout ce que vous devez savoir sur la plateforme mobile phare de 2022

La meilleure connectivité 5G de sa catégorie est assurée, avec la prise en charge à la fois de mmWave et de Sub-6GHz - ce que son rival le plus proche, MediaTek, ne peut pas offrir dans son SoC Dimensity 9000 - ainsi que des performances améliorées dintelligence artificielle (IA), de meilleures perspectives de jeu et le bénéficier dune consommation dénergie réduite qui fait partie intégrante du processus de production 4 nm de la plate-forme.

Dautres plates-formes Qualcomm - 7, 6 et 4 - emboîteront le pas à la nouvelle convention de dénomination en temps voulu, avec des emblèmes de différentes couleurs (or pour produit phare) représentant les plates-formes aidant à différencier plus simplement le produit phare des niveaux intermédiaire et dentrée de gamme. Avec des émissions telles que CES et Mobile World Congress (MWC) entrant dans les premiers mois de 2022, nous pensons que toutes seront mises en mouvement en un temps record.