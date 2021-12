Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Tout change pour la plate-forme mobile phare de Qualcomm, Snapdragon : 2022 marque la fin du système de numérotation incrémentielle de lentreprise , abandonnant le prétendu Snapdragon 898 haut de gamme pour ce qui est plutôt appelé Snapdragon 8 Gen 1.

Comme vous pouvez le voir sur le tout nouveau nom, la nature incrémentielle se concentrera plutôt sur les générations dannée en année, avec la génération 1 à partir de 2022 et, vraisemblablement, la génération 2 entrant pour 2023, ainsi de suite. Il rationalise le système de nommage, tout en maintenant que « 8 » représente la puissance de premier plan de Qualcomm pour le mobile.

Mais au-delà du nom, quest-ce que Snapdragon 8 Gen 1 a à offrir aux combinés phares du futur immédiat ? Voici notre ventilation de ses spécifications, de son lien avec des fonctionnalités spécifiques et de la raison pour laquelle tout cela doit être enthousiasmé.

Système sur puce (SoC) 4 nm

Processeur Qualcomm Hexagon avec accélérateur AI fusionné

Processeur Kyro : Armez le Cortex-X2 à 3,0 GHz

Prise en charge de la mémoire LPDDR5X, jusquà 16 Go

GPU Qualcomm Adreno

Après le Snapdragon 888, qui est basé sur un processus 5 nm , Snapdragon 8 Gen 1 lance lentrée 4 nm de Qualcomm. En fin de compte, ce chiffre plus petit signifie une course plus courte pour le courant dans le processeur et donc une plus grande efficacité et un potentiel déconomie dénergie.

Cela va également de pair avec la prise en charge de la RAM LPDDR5X, qui approche 25 % plus rapidement que la génération précédente, et est particulièrement utile pour le traitement rapide des tâches de calcul - le genre de va-et-vient qui se produit avec lintelligence artificielle. (IA) traitement et similaires.

En termes de puissance brute, le processeur Qualcomm Hexagon incarne un Arm Cortex-X2 (jusquà 3,0 GHz) à son niveau le plus puissant, qui est le même "ultra core" que MediaTek utilise dans son produit phare Dimensity 9000 . Qualcomm affirme que son processeur Hexagon possède deux fois la mémoire partagée de son prédécesseur 888, encore une fois au profit du moteur dintelligence artificielle (IA) - désormais dans son format de septième génération.

LIA est en effet une grande partie de la vente de Qualcomm dans Snapdragon 8 Gen 1, mais quelles autres fonctionnalités de base pouvez-vous attendre des combinés phares qui utiliseront cette nouvelle plate-forme ? Voici une ventilation des domaines clés.

Prise en charge de la résolution de lappareil photo de 200 mégapixels

Triple processeurs de signal dimage (ISP) 18 bits

Décodeur H.265 & VP9

Vidéo HDR 8K

Avec lintroduction de la technologie Snapdragon Sight - le premier processeur de signal dimage 18 bits de Qualcomm - la 8 Gen 1 sera en mesure de prendre en charge une multitude de potentiels dimagerie sur les combinés phares.

Il existe une prise en charge de la résolution de 200 mégapixels, qui nest pas réellement une augmentation de génération en génération, et nest pas non plus aussi haute résolution que le Dimensity 9000 de MediaTek (ce dernier avec prise en charge de 320MP).

Qualcomm

Cela dit, le trio de FAI 18 bits de Snapdragon 8 Gen 1 signifie que la plate-forme peut capturer 4096 fois plus de données de caméra que les processeurs 14 bits précédents des plates-formes précédentes. Ainsi, bien quil ny ait plus de résolution - dont vous navez pas vraiment besoin - il y a beaucoup plus dinformations dans les images, ce qui se traduit par une plage dynamique élevée (HDR) et un potentiel de couleur plus importants.

Il existe également un nouveau mode Leica Leitz Look, utilisé pour recréer leffet bokeh classique (flou darrière-plan), une collaboration qui devrait donner des résultats intéressants.

Un pipeline de 3,2 gigabits signifie beaucoup de traitement de données : pour la prise de vue en rafale, il est possible de capturer 30 images par seconde avec une sortie massive de 108 mégapixels ; pour la vidéo, vous pouvez filmer 8K HDR - une première mondiale pour mobile - tout en ayant suffisamment de capacité restante pour prendre simultanément des photos de 64 mégapixels.

En parlant de vidéo, la prise en charge des codecs pour H.265 et VP9 signifie que les données de package les plus récentes (et de plus en plus petites) peuvent être décodées pour des possibilités de streaming de premier ordre.

Prise en charge du taux de rafraîchissement de lécran de 144 Hz à la résolution QHD+

Rafraîchissement de 60 Hz à une résolution de 4K (écran externe inclus)

HDR10 et HDR10+

De nombreux fabricants ont renoncé à rechercher des résolutions décran Ultra HD (4K) dans les appareils phares, étant donné à quel point elles peuvent épuiser la durée de vie de la batterie. Cela nempêche pas Qualcomm de prendre en charge les écrans 4K avec Snapdragon 8 Gen 1, y compris pour les écrans externes.

Cest cependant dans la résolution abaissée que la plupart déploieront les atouts de cette plate-forme : avec la prise en charge de la résolution QHD+ pour une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. Cela signifie des visuels super fluides à une résolution significative. Il na pas 180 Hz aux capacités FHD +, selon le Dimensity 9000 de MediaTek, mais nous doutons que beaucoup remarqueront même cette différence subtile.

La plage dynamique élevée (HDR) ne laisse presque rien au hasard, avec la prise en charge des formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision . Si un écran a un degré élevé de luminosité, les visuels apparaîtront sans aucun doute.

GPU Adreno, 30% plus rapide que son prédécesseur

Prise en charge de lAPI Vulkan 1.1

Le jeu est une activité de plus en plus importante sur mobile - et Qualcomm le sait clairement. Alors que Snapdragon 8 Gen 1 a beaucoup de potentiel ici - comme vous pouvez le voir à partir de la gestion rapide du taux de rafraîchissement, de la prise en charge de la RAM LPDDR5X et de la puissance du processeur - la société dispose également dune plate-forme distincte, appelée Snapdragon G3x Gen 1, que la société a présentée dans un Nintendo Switch Pro rivalisant avec un appareil Android portable .

La console de poche Android rivale Nintendo Switch Pro de Qualcomm exécute des jeux Xbox

Mais revenons à Snapdragon 8 Gen 1. Le dernier GPU Adreno apporterait une augmentation de vitesse de 30% par rapport à son prédécesseur sortant, couplée à une consommation dénergie inférieure de 25%. Ce qui devrait correspondre à de meilleures expériences de jeu avec moins dintensité sur la batterie, afin que vous puissiez jouer plus longtemps.

Système Modem-RF Snapdragon X65 5G

Prise en charge 5G mmWave et Sub 6GHz

Wi-Fi 6E/ax jusquà 3,6 Gbit/s

aptX adaptatif et sans perte

Bluetooth 5.2

De tous les domaines où Qualcomm est vraiment en tête du peloton, cest cependant avec sa connectivité 5G. Snapdragon 8 Gen 1 utilise le modem X65, qui est la première solution de modem RF 10 Gigabit.

Alors que MediaTek a également révélé un modem Release 16 dans Dimensity 9000, il est globalement moins performant - offrant jusquà 7 Gbps par rapport aux 10 Gbps de Qualcomm - ce qui signifie que Qualcomm a lavantage théorique en ce qui concerne les vitesses les plus rapides et la latence la plus faible.

Qualcomm prend également en charge les technologies mmWave et Sub-6GHz 5G sur la même plate-forme, tandis que MediaTek ne prend en charge la première en aucun cas. Cest probablement plus important pour les clients aux États-Unis, où ladoption de mmWave est soupçonnée daugmenter. Mais la manière intelligente de Qualcomm dagréger les deux formats en un seul est certainement un pas en avant.

En bref : Snapdragon 8 Gen 1 est synonyme de vitesses ultra-rapides lors de vos déplacements, avec une offre 5G sans précédent.

La plupart du temps, bien sûr, vous utiliserez probablement le Wi-Fi à lintérieur. Ici, la plate-forme prend en charge le Wi-Fi 6E, tout comme la plate-forme 888 le faisait auparavant, pour une connectivité rapide - si, cest-à-dire, le routeur connecté peut le prendre en charge.

Bluetooth 5.2 gère la connectivité sans fil, tandis que Snapdragon Sound Technology prend en charge les protocoles audio aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless et LE de la société. Cela signifie quavec la bonne source de haute qualité et un casque suffisamment performant, vous pourrez obtenir une lecture audio haute résolution - et la nature adaptative de la technologie signifie que vous obtiendrez toujours le meilleur en fonction de ce que vous utilise.

Alors, quels combinés seront équipés de la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ? Compte tenu de son caractère haut de gamme, ce sera sans aucun doute la réserve des flagships premium en 2022.

Pocket-lint est au Snapdragon Tech Summit où Xiaomi a mené la charge, confirmant que le Xiaomi 12 sera le premier au monde à proposer la plate-forme . Il y a également eu des annonces d Oppo , de Realme et de Motorola . Donc certainement pas de pénurie de choix.