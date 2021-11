Qualcomm secoue la marque Snapdragon et ouvre la voie au nouveau lancement de la série 8

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a bouleversé limage de marque de ses produits Snapdragon, ce qui devrait permettre de comprendre plus clairement et plus facilement ce que vous obtenez.

Qualcomm dit que Snapdragon est maintenant assez grand et assez connu pour agir en tant que marque autonome, vous commencerez donc à le voir appelé Snapdragon, plutôt que Qualcomm Snapdragon.

Qualcomm a déjà poussé ce point avec des choses comme Snapdragon Insiders et ainsi de suite. Il continuera à utiliser son logo de boule de feu, mais cela prendra de limportance, vous savez donc quand un produit Snapdragon est évoqué.

Lun des changements intéressants est que les couleurs vont être utilisées de manière plus délibérée, lor nétant utilisé que pour les produits phares de lentreprise - de sorte que le logo ou limage que vous voyez montre un Snapdragon SoC (système sur puce) qui est populaire sur les publicités et les emballages des smartphones. - si cest de lor, cest le niveau phare.

Il y a aussi un changement de nom qui va accompagner ces changements. Ceux-ci nont pas été entièrement détaillés, mais Qualcomm a déclaré que le produit phare sera connu sous le nom de Snapdragon 8-series.

Nous nous attendons à plus de détails sur la façon dont cela va fonctionner au Snapdragon Summit dans quelques semaines - mais nous nous attendons à ce que les séries Snapdragon 4, Snapdragon 6 et Snapdragon 7 soient toutes utilisées.

Qualcomm abandonne également le nom 5G, semble-t-il, en disant que sil sagit de Snapdragon, il sagit de 5G, il nest donc pas nécessaire dajouter ce détail au nom.

Il y aura plus dinformations à venir sur ces changements, mais maintenant nous savons que lorsque Qualcomm commence à parler de la nouvelle série Snapdragon 8, il sagit du matériel de nouvelle génération pour 2022.