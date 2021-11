Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, Qualcomm présente sa technologie la plus récente et la plus performante au Snapdragon Tech Summit, qui se tient à Hawaï, et après une pause de lévénement physique en 2020 en raison dévénements mondiaux, la vitrine en personne revient pour 2021.

Alors, que pouvez-vous attendre des prochaines plateformes Snapdragon de Qualcomm, comment pouvez-vous diffuser les événements en direct et à quoi pouvons-nous nous attendre du Tech Summit 2021 ?

Alerte spoiler : nous nous attendons à ce que la plate-forme Snapdragon 895/898 soit révélée, alors voici quand et comment vous connecter ou vous rattraper pour en savoir plus sur le processeur phare 2022 qui alimentera les smartphones haut de gamme.

Pour 2021, lévénement sera divisé en deux, se déroulant les 30 novembre et 1er décembre. Voici les heures locales pour le public international :

13h00 HST (heure standard dHawaï)

15h00 PST (côte ouest des États-Unis)

18h00 HNE (côte est des États-Unis)

23h00 GMT (Royaume-Uni)

00:00 +1 CST (Europe)

19:00 +1 SGT (Singapour / HK / Taïwan)

La société diffusera en direct les événements sur YouTube , Twitter - où vous pourrez suivre la balise #SnapdragonSummit pour toutes les dernières - ou vous pouvez vous rendre sur le site Web de Qualcomm où il est possible de sinscrire pour recevoir des alertes par e-mail sur lévénement et les annonces.

Tech Summit concerne toujours la plate-forme Snapdragon de niveau premium, donc Qualcomm présentera sans aucun doute son futur chipset 4 nm, Snapdragon 895/898 . Nous serons présents à lévénement pour apporter une fonctionnalité de dépannage sur les nouveautés et les améliorations de ce produit pour une meilleure compréhension.

Qualcomm a également déclaré que les événements "présenteront des innovations technologiques de pointe en matière de caméra, dIA, de son, de jeux et de connectivité". Le PDG de lentreprise, Cristiano Amon, sera le leader de la présentation. Il nest pas rare de voir des maquettes dappareils pour présenter les avancées de Snapdragon dans ces différents domaines.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 10 Novembre 2021

Mais il y en aura aussi plus, avec de grands noms tels que Motorola, Xiaomi, Lenovo et Microsoft également sur place pour montrer comment les avancées de Qualcomm amélioreront leurs produits dans un proche avenir.