(Pocket-lint) - Qualcomm a dévoilé ses mises à jour de plate-forme pour la fin de 2021, dirigées par le nouveau Snapdragon 778G Plus, doublant loffre 5G de la société dans ses niveaux intermédiaire et dentrée de gamme.

Le 778G a été initialement annoncé au milieu de cette année, avec la version « Plus » étendant la plate-forme avec des vitesses dhorloge plus rapides pour une augmentation du potentiel de performances.

Ailleurs, le fabricant de puces a révélé les Snapdragon 695 5G, 480 Plus 5G et 680 4G.

À lexception du dernier et du plus bas niveau de ceux énumérés ci-dessus, le message est assez clair : il sagit de la 5G pour tous, la connectivité plus rapide étant plus susceptible de se frayer un chemin vers des combinés plus abordables dans un proche avenir.

Qualcomm dit que la demande dans lespace de niveau intermédiaire a considérablement augmenté - en hausse de 44% pour la série 7 cette année - car de nombreux clients choisissent clairement les options les plus abordables par rapport aux principaux produits phares du marché.

La série 6, désormais dirigée par le 695 5G, apporte une augmentation de 30% des graphismes et une amélioration de 15% du processeur par rapport à lancien 690, aidant à combler lécart de performances. Il prendra également en charge les formats Sub 6G et mmWave 5G.

Alors que Qualcomm se concentre clairement sur lamélioration de son portefeuille de niveau intermédiaire, son Sommet technique annuel - auquel Pocket-lint participera en décembre - sera la vitrine de ses plates-formes de premier plan. Nous attendons une mise à jour du 888, dans la rumeur 898, pour faire la une de cette émission.

