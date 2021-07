Smartphone pour Snapdragon Insiders : prix, date de sortie et spécifications du téléphone Qualcomm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a pris la décision inhabituelle de produire son propre smartphone. Alors que le nom Qualcomm est synonyme de smartphones, vous avez désormais la possibilité dobtenir un téléphone Snapdragon.

Si vous aimez les spécifications, voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Il ny a quune seule version de ce téléphone, ce qui simplifie la tarification : il coûtera 1499 $ aux États-Unis, 1099 £ au Royaume-Uni et 1299 € en Europe.

Nous apporterons plus de détails une fois le téléphone en vente.

Qualcomm a déclaré que le smartphone pour Snapdragon Insiders serait disponible en août 2021, mais na pas précisé quand il sera disponible.

Il sera disponible aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon et en Corée, suivis de lInde, mais il ny a pas de dates précises à ce sujet.

173,15 x 77,25 x 9,55 mm, 210 g

Bleu nuit

Logo de boule de feu Snapdragon illuminé

Verre de gorille Victus

Le smartphone pour Snapdragon Insiders ne sera disponible quen une seule version et il sagit dun bleu nuit, avec un logo de boule de feu Snapdragon illuminé à larrière du téléphone.

Il y a un scanner dempreintes digitales arrière dans un téléphone qui est assez grand, mais il a un grand écran, il faut donc sy attendre.

Il y a un cadre en haut et en bas de lécran, avec la caméra frontale placée dans le cadre supérieur, de sorte que lécran reste clair. Il sagit dun écran plat, surmonté de Gorilla Glass Victus.

Qualcomm na pas confirmé le matériau de larrière, mais comme ce téléphone est construit par Asus, nous attendons également un cadre en métal et un arrière en verre.

Cest un gros téléphone : comparé à dautres téléphones premium, il est plus grand que le S21 Ultra , plus grand que le Find X3 Pro.

Il y a des haut-parleurs stéréo, avec un haut-parleur supérieur avant et un haut-parleur inférieur latéral.

Il y aura un pare-chocs pour la protection dans la boîte - ainsi que dautres accessoires fournis dont nous discuterons ci-dessous.

6,78 pouces Samsung AMOLED

2448 x 1080 pixels, 144 Hz

Prise en charge HDR10+

800 nits, pic de 1200 nits

Il y a un écran de 6,78 pouces sur le smartphone pour Snapdragon Insiders, ce qui signifie quil a à peu près la même taille que le Samsung Galaxy S21 Ultra.

La disposition de lécran avec les cadres supérieur et inférieur suggère quil est configuré pour les jeux, car ces cadres offrent un espace hors écran pour saisir le téléphone en mode paysage - il a également un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce que les joueurs apprécient.

Cest un panneau Samsung AMOLED, il devrait donc donner des visuels de grande qualité, tout en prenant en charge HDR10+, avec une luminosité typique de 800 nits et un pic de 1200 nits.

La résolution est de 2448 x 1080 pixels, ce qui nest pas la résolution la plus élevée que vous trouverez sur les téléphones, mais est encore une fois typique des téléphones de jeu.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 Go de RAM, 512 Go de stockage

Dual SIM

Batterie 4000mAh, charge 65W

Ce téléphone est tout au sujet de la puissance et il y a un Qualcomm Snapdragon 888 au cœur - notez que ce nest pas le Snapdragon 888+ qui a été récemment annoncé.

Il y a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et, encore une fois, ce sont les seules versions du téléphone - il ny a pas de variantes.

En tant que tel, ce téléphone prend en charge la 5G dans le monde, de sorte que le seul téléphone est équipé de toutes les bandes 5G.

La capacité de la batterie est de 4000 mAh et cela semble un peu léger pour un appareil de cette taille et de ce positionnement, mais il prend en charge la charge de 65 W, ce changeur étant également fourni dans la boîte. Il existe également deux câbles USB-C tressés pour le chargement.

Il sagit dun téléphone Android pur, il viendra avec Android 11 et il ny a pas de bloatware supplémentaire de Qualcomm, cest Android dorigine.

Système de triple caméra : Principal : Sony IMX686, 64MP, 1/1.78in, 0.8μm, f/1.8, OIS Ultra-large : Sony IMX363, 12MP, 1/2,55 pouces, 1,4μm, f/2,2 Téléobjectif : 8 MP, optique 3x, OIS

Avant : 24 MP

Il y a un système de triple caméra à larrière de lappareil Qualcomm et avec ce téléphone ayant été construit par Asus, il nest pas surprenant de constater que la caméra principale et lultra-large correspondent à celles trouvées sur le Zenfone 8 . Ce nest pas une mauvaise chose, car ces caméras sont plutôt bonnes.

Reste à voir exactement comment ils fonctionneront, nous ne savons pas sil sagira dune expérience Asus ou dune expérience Qualcomm, mais Qualcomm a déclaré quil offrirait un zoom automatique AI sur la vidéo pour vous aider à rester concentré sur limportant. truc. Il offrira également une capture vidéo 8K (grâce à ce capteur principal haute résolution).

Lajout dun téléobjectif approprié donne également la possibilité de prendre des photos optiques 3x et cela signifie quil y a un groupe de caméras sensibles à larrière de ce téléphone - mais il reste à voir sil peut rivaliser avec les offres fortes dautres produits phares.

La caméra frontale est une caméra de 24 mégapixels et cest différent du Zenfone 8, donc nous navons vraiment aucune idée de ce que seront les performances.

Téléphoner

Chargeur 65W (35W en Inde)

Câbles tressés

Écouteurs

Pare-chocs

Comme il sagit dun téléphone assez spécial, il viendra sous forme de package avec des extras supplémentaires (encore une fois, un peu comme la façon dont les téléphones de jeu sont vendus).

La boîte contiendra bien sûr le téléphone, ainsi que le chargeur 65W dont nous avons parlé et les câbles tressés pour charger le téléphone et les écouteurs fournis. LInde obtiendra un chargeur de 35W.

Ces écouteurs ne sont pas nimporte quel vieux casque, il sagit dune paire d écouteurs Master & Dynamic MW08 personnalisés , dune valeur de 300 $. Ce sont dexcellents vrais écouteurs sans fil, donc les mettre dans la boîte est un gros problème - et ils représentent une partie du coût global.

La raison pour laquelle ces écouteurs sont dans la boîte est que Qualcomm souhaite utiliser ce téléphone pour présenter Snapdragon Sound. Cest lun des premiers téléphones à loffrir et il semble que Qualcomm espère quil établira de nouvelles normes pour laudio des appareils à lavenir. Le grand jeu de Qualcomm ici est pour laudio sans fil 24 bits 96 kHz - il reste à voir exactement comment cela fonctionne, ou même à quel point cela est bien pris en charge dans un contexte plus large.

En plus de ces morceaux, il y a aussi un pare-chocs pour protéger votre téléphone. Dans lensemble, cest un super pack !