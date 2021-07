Le smartphone de Qualcomm pour Snapdragon Insiders est une centrale Android pure livrée avec un casque à 300 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm alimente un grand nombre de smartphones dans lespace Android et avoir la puissance Snapdragon dans un téléphone est lune des principales choses que les clients recherchent sur certains marchés.

Qualcomm intensifie le jeu en lançant son propre téléphone. Cest un peu amusant, car Qualcomm a récemment créé la communauté Snapdragon Insiders, avec plus dun million de fans qui se sont inscrits pour faire partie de cette équipe de fans de Snapdragon.

Et ce téléphone est pour eux, conçu par Qualcomm, construit par Asus, et présentant certaines des technologies de base de Qualcomm.

Cest un téléphone Android, sans ajouts, sans bloatware, donc cela pourrait piquer lintérêt de ceux qui considèrent normalement le Pixel comme leur téléphone de choix aussi.

Du point de vue de la conception, il existe une certaine similitude avec le compact Asus Zenfone 8 que nous avons vu plus tôt en 2021, mais le téléphone Snapdragon est plus grand avec un écran Samsung AMOLED de 6,78 pouces. Il sagit dun écran 144 Hz, plat, avec une résolution Full HD - ce qui nous dit quil a été principalement conçu pour montrer les compétences Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm.

Cela est également souligné par le haut et le bas de la lunette (contenant la caméra frontale), ce qui est courant sur les téléphones de jeu.

Il y a un Snapdragon 888 au cœur de ce téléphone - avec un logo de boule de feu Snapdragon illuminé à larrière - avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage - il sagit donc dun appareil haut de gamme.

Plutôt que de proposer différentes versions pour différentes régions, il ny a quune seule version - et elle couvre toutes les bandes et tous les types 5G dans le monde. Cela fait partie du message que Qualcomm fait souvent passer, il est donc logique de lancer un téléphone 5G en itinérance mondiale.

Il y a un capteur dempreintes digitales à larrière du téléphone qui est un peu à gauche, tandis quil y a aussi un triple appareil photo, comprenant le principal, lultra-large et le téléobjectif.

Il sagit dun Sony IMX686 de 64 mégapixels f/1.8 pour lappareil photo principal, ce qui signifie une capture vidéo 8K ; lultra large est de 12 mégapixels, f/2,2, équivalent à 14,3 mm, prenant en charge la prise de vue macro ; le téléobjectif est de 8 mégapixels avec optique 3x. La caméra frontale est de 24 mégapixels.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Mais Qualcomm tient vraiment à ce que vous prêtiez attention à laudio de cet appareil, lun des premiers à prendre en charge Snapdragon Sound. Cela offrira un son sans fil 24 bits 96 kHz pour élever cette expérience audio.

Vous ne pourrez peut-être pas en profiter pour le moment, mais Qualcomm dit quil sattend à ce que davantage découteurs sans fil soient lancés en 2021 et prennent en charge des normes sans fil plus avancées afin que vous puissiez le faire.

Mais pour que vous ayez une excellente expérience découte, le Smartphone pour Snapdragon Insiders est livré avec une paire de véritables écouteurs sans fil Master & Dynamic MW08 personnalisés. Ce sont les écouteurs à 300 $ que nous avons mentionnés et après les avoir examinés précédemment, ils sont vraiment excellents.

La boîte comprend également un chargeur 65W, une paire de câbles USB-C tressés et un pare-chocs pour le téléphone pour le protéger, cest donc tout à fait le package.

Sil y a une chose qui soulève un léger point dinterrogation pour nous, cest la batterie 4000mAh. Bien que cela se charge très rapidement avec le support Quick Charge 5 et ce gros chargeur dans la boîte, de nombreux téléphones de cette taille ont une capacité plus élevée, ce sera donc quelque chose à surveiller lorsque les critiques seront publiées.

Ce nest pas seulement un appareil de référence Qualcomm, car Asus la construit et se chargera de la distribution et des ventes du téléphone.

Comme vous pouvez le deviner daprès les spécifications, il sagit dun appareil haut de gamme, donc le prix de 1499 $ / 1099 £ / 1299 € ne devrait pas surprendre. Il sera disponible à partir daoût 2021 à partir des États-Unis, de la Chine, de lAllemagne, du Royaume-Uni, du Japon et de la Corée, suivi de lInde, via la boutique en ligne Asus et dautres détaillants.