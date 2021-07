La puce de téléphone phare Snapdragon 895 de nouvelle génération de Qualcomm sera basée sur la technologie 4 nm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La puce de téléphone phare de nouvelle génération de Qualcomm devrait être basée sur le processus de fabrication 4 nm de nouvelle génération, ce qui devrait entraîner une augmentation significative des performances et de lefficacité.

Le nouveau processus mettra le meilleur actuel - 5 nm - dans lombre. De nombreux processeurs de smartphones sont basés sur des processus 7 nm et même plus grands, donc 4 nm est un pas en avant certain.

Cependant, il devrait y avoir deux fabricants différents pour le Snapdragon 895 et le ralentisseur à mi-vie, le 895+. Le premier sera fabriqué par Samsung, tandis que le second sera fabriqué par le taïwanais TSMC. Cette nouvelle est une gracieuseté du célèbre leaker Ice Universe .

Alors que 895 sera avec nous à la fin de lannée (normalement, le lancement a lieu lors de lévénement Snapdragon Tech Summit de Qualcomm), le 895+ sera lancé dans un an - Qualcomm vient juste de lancer le prédécesseur Snapdragon 888 Plus qui à son tour a suivi Lancement en décembre du Snapdragon 888 utilisé dans des combinés tels que le Samsung Galaxy S21 et la série OnePlus 9.

Ce nest donc pas un grand pas de dire que le Snapdragon 895 (nom à confirmer, bien sûr) sera à lintérieur de nombreux combinés de grands noms de 2022.

Le nouveau 888 Plus overclocké sera à lintérieur du prochain téléphone Asus ROG ainsi que de nouveaux téléphones Honor, Vivo, Xiaomi et Motorola.

Écrit par Dan Grabham.