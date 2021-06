Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors du Mobile World Congress de cette année, Qualcomm a profité de loccasion habituelle pour dévoiler sa plate-forme de nouvelle génération : le Snapdragon 888 Plus.

Alors, que pouvez-vous attendre de ce passage de mi-saison au processeur de premier plan en 2021 ? Qualcomm dit quil y a une amélioration de plus de 20% par rapport au Snapdragon 888 standard - grâce à son moteur AI de sixième génération.

La principale différence avec le Plus par rapport à la plate-forme 888 standard est une mise à niveau du processeur, pour offrir encore plus lorsque cela est demandé. Cela signifiera pousser le cœur principal de 2,84 GHz du processeur Kyro 680 à la barrière des 3 GHz, un peu comme le précédent Snapdragon 865 Plus axé sur les jeux.

Qualcomm a également profité de loccasion pour coupler son modem X60 - qui peut agréger Sub-6GHz et mmWave pour des vitesses ultra-rapides jusquà 3,6 Gbps - au sein de la plate-forme Plus (pas le modem X65 , cependant, qui sera utilisé pour le prochain- génération).

Le Snapdragon 888 Plus est destiné aux produits phares haut de gamme, en particulier les téléphones de jeu, grâce à la prise en charge des panneaux de résolution jusquà Quad HD+ à des taux de rafraîchissement allant jusquà 144 Hz.

Il nest donc pas surprenant de voir déjà toute une série de fabricants saligner. Asus a confirmé que son prochain ROG Phone utiliserait la puce, tandis que Honor a confirmé que le prochain produit phare de Magic 3 abriterait également la plate-forme. Vivo, Xiaomi et Motorola ont également promis une assistance, mais sans les détails du plan de lappareil.

Écrit par Mike Lowe.