Qualcomm révèle le 778G 5G, venant dans les combinés haut de gamme de milieu de gamme de Honor, Moto, Oppo et Xiaomi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a présenté la plate-forme Snapdragon 778G 5G légèrement tordue, destinée aux nouveaux combinés de milieu de gamme de Honor, Motorola, Oppo, Realme et Xiaomi, entre autres.

Le lancement - lors de lévénement 5G Summit de Qualcomm - fait suite aux débuts récents du chipset 780G 5G qui se trouve directement sous le Snapdragon 888, le sommet de la gamme. Nous verrons à la fois le 780G et ce nouveau matériel dans de nombreux combinés cette année, alors que les fabricants de téléphones Android capitalisent sur la part de marché réduite de Huawei et les opportunités qui en découlent.

Avec la compatibilité mmWave et Sub-6Ghz 5G comme vous vous en doutez, dautres fonctionnalités hors du commun du Snapdragon 778G 5G incluent un triple FAI afin que vous puissiez enregistrer des images de trois objectifs dappareil photo à la fois.

Il existe également le dernier moteur AI de 6e génération de Qualcomm (Hexagon 770), ainsi que la prise en charge de certaines fonctionnalités orientées vers les jeux mobiles, telles que lOmbrage à taux variable (VRS) et Qualcomm Game Quick Touch. Ce dernier offre une réponse jusquà 20% plus rapide aux entrées tactiles pour des jeux plus précis et est nouveau dans la gamme de matériel de la Série 7.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 19 Peut 2021

Le chipset a en fait été révélé par la société par erreur hier, mais la page du produit a été rapidement retirée.

Le nouveau matériel est basé sur un processus 6 nm de TSMC et intervient un an après le lancement du matériel précédent, le Snapdragon 768G . Qualcomm affirme que les cœurs de processeur Kryo 670 offrent une augmentation des performances denviron 40% par rapport à la génération précédente. Le GPU Adreno 642L offre également une augmentation de 40% des performances de rendu.

«Snapdragon 778G a été développé pour répondre à la demande croissante des [fabricants dappareils] pour davantage doptions de plate-forme dans le haut de gamme», a déclaré Kedar Kondap, vice-président de la gestion des produits.

Le 778G prend également en charge les dernières normes Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6 / 6E.

Écrit par Dan Grabham.