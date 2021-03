Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a révélé que le chipset Snapdragon 780G se trouverait sous le Snapdragon 888, le sommet de la gamme. Il viendra dans les combinés de divers fabricants, mais il semble que Xiaomi sera le premier.

Il y avait eu un petit trou dans la gamme de chipsets premium de Qualcomm pour 2021, qui est maintenant en train dêtre remplie avec ce nouveau matériel.

Linformation avait déjà été divulguée via Winfuture.de mais Qualcomm avait mis en ligne son propre communiqué de presse prématurément. Nous avions déjà entendu parler du matériel et nous attendions une annonce.

En termes de connectivité 5G, il est à la traîne par rapport à plus de chipsets premium car cest le modem X53 5G qui prend uniquement en charge les réseaux inférieurs à 6 GHz. Le standard mmWave plus rapide nest pas présent à lintérieur du X53, mais le support mmWave reste limité aux États-Unis et quasiment inexistant en Europe à lheure actuelle, ce nest donc pas le facteur limitant quil sera dans quelques années.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 25 Mars 2021

À bien dautres égards, il sagit vraiment dun chipset haut de gamme, prenant même en charge les tout derniers Wi-Fi 6, 6E et Bluetooth 5.2 (Wi-Fi 6 vitesses jusquà 3,6 Gigabits par seconde). Il y aura également un support pour la nouvelle technologie Snapdragon Sound .

Et comme Snapdragon 888, il est basé sur la dernière technologie de processus 5 nm pour lefficacité et la puissance et dispose à nouveau dun processeur octa-core (Kryo 670) avec deux cœurs hautes performances Cortex-A78 2,4 GHz et six cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz. Le moteur AI est lHexagon 770 de sixième génération de Qualcomm.

Le GPU est Adreno 642 qui peut prendre en charge le jeu HDR à 10 mais aussi les pilotes pouvant être mis à jour. Il existe également un triple FAI (Spectra 570), ce qui signifie quil peut prendre en charge la prise de vue à partir de trois caméras simultanément. Il est également signalé quil est particulièrement adapté à la photographie en basse lumière et, comme vous vous en doutez, il prend en charge la vidéo 4K HDR et HDR10 +.

Corrections - [25/03/2021] Mis à jour à partir du communiqué de presse final au lieu de la fuite.

Écrit par Dan Grabham.