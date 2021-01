Qualcomm Snapdragon 870 est un 865 Plus plus rapide pour les appareils sous-phares

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a présenté le Snapdragon 870 pour alimenter les téléphones Android sous-phares de 2021. Il sera placé sous le Snapdragon 888 introduit le mois dernier et est essentiellement une version légèrement plus rapide du Snapdragon 865 Plus introduit au milieu de lannée dernière.

Le fait que Qualcomm doive produire un chipset qui se trouve directement sous Snapdragon 888 devrait être un compliment pour ses rivaux, en particulier Mediatek avec ses Dimensity 800 et 1000.

Encore une fois, Snapdragon 870 est une plate-forme compatible 5G basée sur des processus 7 nm avec des cœurs de processeur Kryo 585 cadencés jusquà 3,2 GHz, les performances devraient donc être plutôt bonnes. Cependant, ce nest que légèrement plus rapide que le 865 Plus à 3,1 GHz.

Les autres spécifications clés sont presque les mêmes et une fois de plus, le modem X55 5G est utilisé plutôt que le nouveau X60 . La prise en charge de la 5G comprend la spécification 5G basée sur mmWave la plus rapide (en plus de la prise en charge des bandes basses et moyennes qui est plus courante), comme on peut sy attendre dune plateforme 5G phare maintenant.

Il y a le moteur AI de 5e génération de Qualcomm en plus de la prise en charge des écrans Wi-Fi 6 et 4K grâce à nouveau au même GPU Adreno 650.

Lannonce nomme plusieurs noms bien connus et prévisibles qui utiliseront le nouveau chipset, notamment Motorola, OnePlus, Oppo et Xiaomi - tous des partenaires à long terme de Qualcomm. Vivo aurait également annoncé un nouveau combiné avec Snapdragon 870, tandis que Qualcomm a également confirmé iQOO en tant que client du nouveau chipset. Cela pourrait être la plate-forme utilisée dans le nouveau OnePlus 9 .

Toutes ces entreprises se sont également engagées à utiliser Snapdragon 888 dans les appareils phares. Les appareils dotés à la fois de Snapdragon 870 devraient être annoncés dans les semaines à venir. Nous sommes également sur le point de recevoir davantage dannonces sur le Snapdragon 888 - la série Samsung Galaxy S21 comprend le Snapdragon 888 aux États-Unis et en Chine.

Écrit par Dan Grabham.