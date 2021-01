Le Snapdragon 480 de Qualcomm pointe vers des téléphones 5G bon marché

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques semaines à peine après le lancement de son matériel 5G phare pour 2021 , Qualcomm sest tourné vers une nouvelle plate-forme pour les téléphones 5G moins chers.

Nous verrons apparaître dans les semaines à venir des téléphones dotés du nouveau Snapdragon 480, notamment de Nokia, OnePlus, Oppo et Vivo, tous des utilisateurs de longue date de Qualcomm. Ceux-ci auraient probablement été lancés dans la fente de février / mars qui aurait été occupée par le Mobile World Congress . Au lieu de cela, cet événement a été retardé jusquen juin.

Il est essentiel pour un chipset relativement bas de gamme de prendre en charge la 5G. La plupart des téléphones phares et de nombreux téléphones de milieu de gamme bénéficient déjà de la prise en charge de la 5G et les appareils 2021 verront de nombreux combinés accessibles bénéficier de la prise en charge de la 5G. Les autres technologies prises en charge sur cette plate-forme sont laudio aptX pour le streaming audio via Bluetooth, la prise en charge de lécran 120 ips FHD + et QuickCharge 4+ qui a quelques années, mais devrait signifier que vous pouvez obtenir une charge de 50% après seulement 15 minutes attachées à un chargeur compatible. Il est prêt pour le Wi-Fi 6.

Le Snapdragon 480 est basé sur un processus de fabrication de 8 nm et sera donc toujours assez économe en énergie, les cœurs de processeur à 2 GHz offrant presque le double des performances de la génération précédente, Snapdragon 460. La même amélioration des performances vaut pour le processeur graphique, alors quil y a également une augmentation de 70% des performances de lIA.

Écrit par Dan Grabham.