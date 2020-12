Qualcomm et Google sassocient pour réduire lécart entre les mises à jour Android et iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm et Google ont annoncé un partenariat visant à permettre aux fabricants de téléphones Android de garantir plus facilement la compatibilité de leurs appareils avec la dernière version du système dexploitation Android et daccélérer le processus de mise à jour.

Bien quil y ait peu de différence pratique entre les fonctionnalités des principaux téléphones Android et le propre smartphone dApple, liPhone, les mises à jour ont toujours été la bête noire de la plate-forme de Google.

Non seulement Apple parvient à mettre à jour tous ses appareils le même jour, mais cela inclut souvent la prise en charge de nombreux appareils hérités. iOS 14 , le dernier logiciel iPhone dApple remonte à liPhone SE, annoncé en 2016. Android 11 , en revanche, ne remonte quau Pixel 2, annoncé en 2017.

Mais ce nest quune partie de limage, car de nombreuses marques grand public, comme Samsung, ne prendront pas en charge les appareils plus anciens. Rien nindique, par exemple, que le Samsung Galaxy S9 - lancé en 2018 - obtiendra Android 11.

Google a essayé de résoudre le problème des mises à jour et de la vitesse de mise à jour via Project Treble , conçu pour permettre aux fournisseurs de mettre à jour leurs appareils plus rapidement et plus facilement. Cela a fonctionné dans une certaine mesure, avec un déploiement plus rapide de la dernière version dAndroid dans certains modèles au cours des dernières années, aidé par des choses comme le déploiement de programmes bêta.

La dernière annonce de Qualcomm et de Google semble être beaucoup plus précise. À partir du Qualcomm Snapdragon 888, Qualcomm prendra en charge quatre ans de mises à jour de système dexploitation et de sécurité pour les appareils utilisant le framework Project Treble. Cela devrait permettre aux fabricants utilisant du matériel Qualcomm de pousser plus facilement les mises à jour et de combler cet écart avec la position de mise à jour dApple - et cela sonnera probablement vrai pour la variété de téléphones Pixel de Google.

Bien sûr, ce nest quune partie de léquation: les fabricants ne pourront plus blâmer le matériel sous-jacent pour le manque de mises à jour, mais ils devront toujours sassurer que tout ce quils ont dans leurs appareils fonctionne comme il se doit. Pour les entreprises qui changent toute lexpérience, cest encore beaucoup de travail à faire.

Si lon se réfère à Samsung, cela ne changera peut-être pas la situation pour lentreprise qui dispose dun grand nombre de variantes de téléphone, réparties à la fois sur le matériel Qualcomm et Exynos, mais cela signifie potentiellement un support plus long pour ceux de ces appareils phares plus anciens.

En fin de compte, Android est toujours confronté à une bataille difficile. Des projets comme Android One étaient censés offrir une expérience toujours à jour. Mais au moment de la rédaction de cet article, Nokia (le plus grand utilisateur dAndroid One) na mis à jour aucun de ses appareils Android 10 environ 3 mois depuis la sortie dAndroid 11 sur les téléphones Pixel.

Nous ne nous attendons pas à une parité entre Apple et Google - Apple a un énorme avantage pour la maison, avec un contrôle plus strict sur la manière et le lieu dutilisation diOS - tout en ne fonctionnant que sur des appareils haut de gamme. Android est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus largement distribué et est disponible sur de nombreux appareils plus abordables qui pourraient ne jamais figurer sur la liste de mise à jour dune entreprise. Mais cela pourrait renforcer le cas de ces appareils utilisant du matériel Qualcomm et, à tout le moins, nous nous attendrions à une prise en charge plus longue des appareils Pixel.

Écrit par Chris Hall.