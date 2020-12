Le processeur Snapdragon 678 apportera une meilleure photographie en basse lumière aux téléphones de milieu de gamme en 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé son processeur mobile de nouvelle génération pour le marché des téléphones de milieu de gamme , et il sappelle Snapdragon 678. Comme pour toute mise à jour de plate-forme, il apporte plus que simplement une vitesse et une puissance améliorées.

Lune de ses principales améliorations verra les téléphones de milieu de gamme améliorer leur jeu de photographie et de vidéographie. Il utilise quelque chose appelé le Spectra 250L ISP (processeur de signal dimage) pour permettre de meilleurs résultats de photographie fixe que ce qui était possible avec son prédécesseur, le Snapdragon 675.

Les capacités de traitement dimage du Snapdragon 768 signifieront la prise en charge de jusquà trois caméras utilisant des capteurs jusquà 48 mégapixels et offriront un décalage dobturation nul. Vous obtiendrez également un moteur AI qui permet daméliorer des fonctionnalités telles que le flou darrière-plan en mode portrait, les performances de lappareil photo en basse lumière et permet la mise au point automatique laser.

Pour les vidéastes, vous pourrez également enregistrer des vidéos 4K illimitées et des vidéos au ralenti. De plus, un zoom optique jusquà 5x.

Cependant, il ne sagit pas uniquement daméliorations de la caméra. Pour les fans de spécifications, la vitesse dhorloge du processeur a été augmentée jusquà 2,2 GHz (cest une augmentation par rapport à 2,0 GHz du Snapdragon 675), ainsi que des performances graphiques améliorées dans les jeux avec le GPU Adreno 612.

Qualcomm dit que vous verrez des fréquences dimages plus rapides soutenues de manière fiable sur de plus longues périodes, sans autant de chutes dimages ou de bégaiements que vous pourriez voir avec le 675. Il est optimisé pour Unity, Messiah, NeoX et Unreal Engine 4, pour vous assurer de ne pas souffrir simplement parce que vous voulez jouer aux meilleurs jeux du Play Store.

Comme pour tout nouveau processeur, lefficacité est également améliorée, de sorte que vous pourrez obtenir des photos plus lumineuses et des performances plus rapides tout autour sans épuiser le jus supplémentaire de votre précieuse batterie.

Passer aux performances du réseau, et non - exceptionnellement pour 2020 - ce nest pas un processeur 5G. Le processeur Snapdragon 678 comprend le modem X12 LTE qui vous offre une prise en charge rapide de la 4G LTE avec agrégation de porteuses, vous permettant ainsi dobtenir des vitesses de téléchargement allant jusquà 600 Mbps sur les réseaux qui le prennent en charge. Avec ces vitesses, vous nauriez pas besoin dêtre envieux de vos copains de téléphone 5G.

De plus, vous obtiendrez une connexion rapide et fiable même dans les zones où le trafic réseau est encombré. Dans lensemble, cela signifie que nous verrons une meilleure expérience globale avec des téléphones qui coûtent moins de 300 £ / 300 $, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur argent.

Pour un aperçu complet des spécifications et des détails, rendez-vous sur la page dédiée de Qualcomm .

Écrit par Cam Bunton.