Qualcomm Snapdragon 888: Détails de la plate-forme mobile phare de 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle plate - forme Snapdragon 888 de Qualcomm est une mise à niveau majeure du jeu de puces 865/865 Plus précédent de la société et est "laboutissement de nombreuses années de travail par des milliers dingénieurs".

Snapdragon 888 est incontestablement premium et sera vu à lintérieur des téléphones phares en 2021 dAsus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE. Et il y en aura plus.

Alors quest-ce que ça fait? Cest ce que nous sommes ici pour expliquer.

Premièrement, le 888 est une plate-forme 5G uniquement. Cest parce que le modem X60 de Qualcomm - annoncé en février lors de ce qui aurait été le Mobile World Congress - est étroitement intégré au silicium. Il permet une connectivité 5G complète pour les réseaux sous-6 GHz et mmWave entrants (autonomes et non autonomes), ainsi que lagrégation de porteuses, ce qui permet essentiellement aux réseaux daugmenter intelligemment la couverture et les vitesses.

Il est capable de jusquà 7,5 Gbps en termes de vitesse aller-retour, ce qui est bien supérieur à ce que les réseaux 5G peuvent réellement offrir à lheure actuelle.

La plate-forme prend en charge litinérance 5G sur plusieurs cartes SIM et se connectera à presque tous les réseaux 5G dans le monde.

La plate-forme Snapdragon 888 est basée sur la technologie 5 nm. Cest la même technologie de processus quApple utilise pour l A14 Bionic de l iPhone 12 , par exemple. Voici un schéma de principe de la plate-forme:

Le Kryo 680 est un processeur octacore dirigé par un cœur Prime de 2,84 GHz avec 1 Mo de cache L2 basé sur la conception ARM Cortex-X1 plus personnalisable - cette conception promet une augmentation d environ 30% des performances par rapport à la conception précédente du noyau A-Series dARM.

Le cœur Prime est sauvegardé par quatre cœurs basés sur Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz et avec 512 Ko de cache L2. Ces deux conceptions ARM Cortex sont nouvelles pour 2020. Alors que Cortex-A1 est une toute nouvelle conception conçue pour des performances de pointe, lA78 est une évolution des conceptions A76 et A77 que nous avons vues dans les appareils récents, mais avec une augmentation denviron 20% performances soutenues sur la même puissance.

Enfin, quatre cœurs basse consommation Cortex-A55 fonctionnent à 1,8 GHz avec 128 Ko de cache L2 par cœur. Le nouveau design donne une augmentation de 25% des performances selon Qualcomm.

Qualcomm affirme avoir conçu les cœurs pour fournir une puissance plus constante sur une période prolongée. Lefficacité énergétique est également 25% meilleure, ce qui signifie que malgré laugmentation des performances, la consommation de la batterie doit être réduite.

La technologie graphique a toujours été un domaine clé pour Snapdragon et en effet, lAdreno 660 offre un rendu environ 35% plus rapide par rapport à la génération précédente. Lombrage à taux variable (VRS) est introduit pour la première fois sur un appareil mobile, auparavant uniquement disponible sur la nouvelle génération de consoles et de PC haut de gamme.

Une nouvelle technologie - appelée Game Quick Touch - signifie que vos entrées sont également plus réactives, même sur les jeux fps rapides. Qualcomm revendique une augmentation de la réactivité denviron 20%.

Il existe également une prise en charge du Wi-Fi 6 et 6E (6 GHz) - la dernière génération de cette technologie, tout en prenant également en charge la toute dernière technologie Bluetooth 5.2. La technologie propriétaire FastConnect 6900 de Qualcomm permet des connexions rapides sur trois canaux Wi-Fi ainsi que la prise en charge dun son Bluetooth de haute qualité.

La technologie de la caméra a été considérablement améliorée. Cest parce que le Spectra 580 ISP (Image Signal Processor) est capable de capturer simultanément à partir de trois objectifs différents. Cela signifie que les trois objectifs peuvent être prêts à lemploi - le passage de lun à lautre est instantané. Le nouveau FAI prend également en charge les instantanés en rafale à 120 ips pour les prises de vue daction haute résolution.

Vous pouvez également capturer simultanément trois flux vidéo 4K HDR. Et il y a aussi une photographie améliorée en basse lumière. Il existe également une prise en charge de nouveaux capteurs dimage HDR échelonnés de nouvelle génération qui captureront trois images différentes et les composeront.

Fait intéressant, Snapdragon 888 sera la première plate-forme à prendre en charge la norme entrante Content Authenticity Initiative . Lancée par Adobe et Twitter , linitiative fait clairement référence à la source dune image afin que vous puissiez voir si elle a été modifiée lorsquelle est publiée ailleurs. Attendez-vous à en savoir plus sur cette technologie dans les semaines à venir.

De nos jours, on parle souvent des capacités de lIA pour les puces de smartphone, principalement en raison des choses complexes que nous demandons à nos téléphones de traiter. Le Qualcomm Hexagon 780 est la nouvelle puce AI à lintérieur du Snapdragon 888. Il est désormais capable de 26 TOPS, ce qui signifie 26 billions dopérations par seconde. En plus de cette puissance de traitement irréprochable, il existe également un processeur IA basse consommation à bord pour faire face aux interactions régulières telles que le réveil de lécran et la détection de lascenseur du téléphone.

Enfin, le Snapdragon 888 comprend un nouvel hyperviseur, qui vous permet dexécuter différentes instances du même système dexploitation. Vous pourriez donc avoir une version dAndroid pour le travail et une toute autre expérience pour la maison. Les données dapplication peuvent être isolées entre les deux.

Les premiers téléphones Snapdragon 888 seront avec nous au début de 2021.

Écrit par Dan Grabham.